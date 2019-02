14.02.2019 h 15:36 commenti

Elezioni, la Lega pronta a ufficializzare Spada. I consiglieri di centrodestra: "No a un civico"

Firmato un documento congiunto dove chiedono un passo indietro sul metodo seguito per trovare il candidato. Non firma Berselli di Fratelli d'Italia che va verso l'appoggio alla scelta leghista

Alla viglia dell’ufficializzazione da parte della Lega della scelta di Daniele Spada come candidato sindaco, per la quale dovrebbe essere questione di ore, i consiglieri comunali delle forze di centro destra hanno incontrato la stampa per chiedere un passo indietro sul metodo seguito.

Una mossa che, ormai, sembra fuori tempo massimo anche in considerazione della defezione dell’ultimo minuto da parte del consigliere di Fdi Emanuele Berselli, segno evidente che il partito di Giorgia Meloni sia intenzionato a sostenere Spada.

“Riportare la palla al centro di Prato, con una scelta condivisa del candidato sindaco”. Questo il mantra che Forza Italia ed Energie per l’Italia continuano a ripetere sottolineando che “non è una presa di posizione contro la persona di Spada, ma piuttosto contro la scelta imposta dall’alto da chi non conosce il territorio e non ha voluto ascoltare chi fa politica da anni”.

Proprio l’esperienza decennale è il punto su cui fanno leva i consiglieri: “Una volta eletto – spiega Rita Pieri capogruppo Fi – il sindaco deve saper anche governare e, per farlo, è necessario conoscere il territorio e la macchina comunale. Il nostro elettorato ci vuole uniti e anche noi vogliamo correre compatti e non sprecare la possibilità concreta di vittoria. Tutti i voti sono preziosi, Lega compresi”.

Fi e Energie per l’Italia sono convinti che i vertici della Lega ci ripenseranno e inizieranno un percorso sul candidato sindaco condiviso a livello territoriale: “Fa male vedere questa divisione - spiega Alessandro Giugni di Energie per l’Italia - ma farebbe ancora più male dover fare una scelta che speriamo di non dover fare”.

Intanto nessun nome sul possibile candidato sindaco anche se nel documento si afferma che “L’elettorato non vuole un civico perché capisce che la nostra compagine può dare i suoi frutti migliori solo se guidata da una persona a cui venga riconosciuta in maniera trasversale esperienza politica amministrativa e una profonda conoscenza della macchina comunale e capacità di mediazione”. Un profilo che sembra quello di Rita Pieri: “Se i partiti del centro destra – ha spiegato l’interessata – ritengono che io sia la persona che trasversalmente sia utile alla città non nego la mia disponibilità, ma sono altrettanto disposta a fare 100 passi indietro pur di vincere”.

Stessa linea per Antonio Longo presidente provinciale di Energie per l’Italia: “Il nome di Rita Pieri attualmente ha lo stesso valore di quello di Spada in quanto non è stato concordato fra tutte le forze in campo”.

Che succede se oggi dovesse arrivare la telefonata dalla Lega per la convocazione ma il candidato resta Spada? “Ho letto della candidatura di Spada sui giornali – precisa Longo - e quindi vale come quella di chiunque altro. Ci vengano a chiedere cosa ne pensiamo e ci spieghino quali sono i motivi per cui potrebbe essere il candidato di centro destra, ci mostrino i programmi.



