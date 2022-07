26.07.2022 h 18:39 commenti

Elezioni, la consigliera regionale Bugetti (Pd): "Resto al mio posto"

Stamani ha partecipato alla direzione nazionale del Pd votando a favore del regolamento che impone agli assessori e ai consiglieri regionali le dimissioni per candidarsi in Parlamento

"Resto al mio posto, come sempre a disposizione del partito se lo ritiene utile ma non scalpito". La consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti, ci tiene a chiarire la propria posizione rispetto alle voci che la vogliono tra i papabili candidati nel collegio uninominale alla Camera per Prato, Pistoia e il Mugello. Rispetto a ieri, per lei ci sarebbe qualche complicazione in più nel compiere questo passo perché stamani, 26 luglio, la direzione nazionale del Pd ha approvato il regolamento per le candidature al Parlamento che rende assessori e consiglieri regionali incandidabili eccetto che la legislatura non sia a meno di un anno dalla fine (caso che non riguarda la Toscana). Significa che se volesse correre per Roma, Bugetti dovrebbe prima dimettersi. A dimostrazione della sua buona fede c'è il voto a favore che ha espresso stamani in direzione: "Il documento è stato approvato all'unanimità. Non fa parte del mio modo di interpretare la politica e dei miei valori, rappresentare un organo e sgomitare per entrare in un altro. Sento molto la responsabilità del mio ruolo. Quel regolamento prevede delle deroghe. Le persone saranno scelte se ritenute strettamente necessarie. Se il partito lo ritiene utile, quindi, ci sono ma non faccio mosse senza confrontarmi prima con la mia gente".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus