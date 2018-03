20.03.2018 h 16:15 commenti

Elezioni, la candidata del Movimento 5 Stelle Chiara Ehm entra in Parlamento con i voti del Sud

La giovane ricercatrice candidata a Prato, è stata ripescata dalla Cassazione per i seggi di Sicilia e Campania rimasti scoperti. Le liste del territorio non erano sufficienti

Il sistema elettorale toscano fa un nuovo miracolo. La candidata del Movimento 5 Stelle al collegio uninominale alla Camera, Yana Chiara Ehm, è stata eletta deputata. Il merito non va ai pratesi che anzi, le hanno preferito Giorgio Silli (lei è arrivata terza dopo Benedetto Della Vedova della coalizione Pd), ma al successo riscosso dal Movimento 5 Stelle nel sud Italia, in particolare in Sicilia e in Campania. Poichè le liste dei candidati pentastellati in queste zone erano insufficienti rispetto ai seggi conquistati, la Corte di Cassazione ha deciso di pescare da altre circoscrizioni. E tra i nomi "pescati" c'è quello della giovane italo tedesca originaria di Reggello, esperta di Medio Oriente, candidata nel collegio uninominale pratese e nel listino del plurinominale Toscana 3, all'interno del quale è stata poi eletta.

