Elezioni, in campo per Biffoni il mondo sportivo: ecco i primi nomi dei candidati di "Sport per Prato"

Uno schieramento composito fatto da dirigenti, allenatori e atleti scende in campo a sostegno della candidatura dell'attuale sindaco

Una lista civica di sportivi a sostegno della candidatura a sindaco di Matteo Biffoni. E' la novità della prossima tornata elettorale. Il nome è già stato scelto: “Sport per Prato”. E iniziano ad arrivare le prima conferme per i candidati. "Il gruppo - viene spiegato - è formato da persone che condividono l’idea che la pratica sportiva sia un tassello fondamentale per lo sviluppo del territorio e per la salute e il benessere dei suoi abitanti. Un diritto alla portata di tutti, prima ancora che un elemento di forte aggregazione e formazione e un utile volano per favorire l’integrazione".

Prosegue a ritmo serrato il lavoro per completare il quadro dei candidati, che verrà ufficializzato nel corso dei prossimi giorni. La squadra di “Sport per Prato” può, però, già contare sull’impegno in prima persona di Beatrice Becheri, 64 anni, direttrice tecnica del Centro Giovanile di Formazione Sportiva e attiva nel mondo dello sport cittadino fin dal lontano 1976. Accanto a lei, a rappresentare il mondo del calcio, Enrico Cammelli, 40 anni ancora da compiere, vice presidente della Zenith Audax, che due anni fa ha scelto di lasciare il precedente impiego da tecnico tessile per dedicarsi interamente ai colori bluamaranto, e anche Gabriele Zottoli, 65 anni, ex giocatore professionista (anche nelle fila del Prato) e allenatore fra i più conosciuti e stimati nel mondo del calcio giovanile e dilettantistico regionale. A rappresentare il rugby sarà Stefania Stefani, 40 anni, giocatrice nella squadra femminile delle Puma Rugby Bisenzio che sta attualmente disputando la massima serie italiana, ma anche mamma, segretaria e barista part-time. E poi ancora, per la pallacanestro, Marco Scarselli, 67 anni, presidente dell’associazione Street Basket Prato e imprenditore nel ramo dei servizi informatici, e Leonardo Fabbri, 47 anni, agente assicurativo, ma soprattutto presidente e fondatore del Progetto Pallacanestro Prato.