Elezioni, il Pd inizia a lavorare sulla lista: deroga per i consiglieri al secondo mandato, grana per gli ex presidenti di Circoscrizione

Stasera il via libera alla ricandidatura per chi corre per la terza volta. Invece la causa legale contro il Comune rende al momento impossibile l'inserimento in lista di Giovanni Mosca, "campione" di preferenze a Maliseti

Mentre il centrodestra e il Movimento 5 Stelle non hanno ancora un candidato sindaco, il Partito democratico è già a lavoro per formare la lista a sostegno di Matteo Biffoni che un mese fa ha lanciato la sua candidatura per essere confermato alla guida del Comune di Prato.

Al momento ci sono solo due certezze. La prima è che i consiglieri comunali uscenti del Pd potranno ripresentarsi anche se hanno alle spalle due mandati consecutivi. Stasera, 4 febbraio, la Direzione del partito voterà la deroga al proprio regolamento. I consiglieri interessati sono cinque (prima dell'uscita di Massimo Carlesi dal partito sarebbero stati sei): Ilaria Santi, Cristina Sanzò, Maurizio Calussi, Roberto Mennini e Luca Vannucci. "Abbiamo fatto questa scelta - spiega il segretario provinciale Gabriele Bosi - per valorizzare esperienza e competenza maturati in questi 10 anni di lavoro all'interno dell'amministrazione comunale, all'opposizione e in maggioranza. Crediamo che sia sbagliato privarsene per una pura questione regolamentativa". Nell'incontro di stasera saranno stabiliti anche i criteri per formare la lista. Già da ora possiamo dire che i consiglieri comunali al primo mandato potranno ricandidarsi di diritto.

La seconda certezza riguarda gli ultimi presidenti di circoscrizione prima della loro abolizione, in sostanza quelli in carica durante la giunta Cenni. Nessuno dei cinque potrà candidarsi in nessuno schieramento politico. Si tratta di Giovanni Mosca, Luisa Peris, Massimo Taiti, Alberto Manzan e Alessandro Ciardi. Il motivo è dettato dalla legge nazionale. Chi si candida non può avere in atto contenziosi con l'ente che vuole andare a rappresentare politicamente perche scatterebbe una sorta di conflitto d'interesse. Ebbene, è ancora in corso la causa civile, iniziata nel 2016, tra i 5 ex presidenti di circoscrizione e il Comune per la restituzione delle indennità, oltre 250mila euro, corrisposte nei 24 mesi intercorsi tra l'entrata in vigore della legge che ha abolito le circoscrizioni al momento in cui il segretario generale ha stabilito di sospendere il pagamento dopo aver chiesto chiarimenti al ministero degli Interni.

Dopo essere stato sconfitto in primo grado e tra l'altro essere stato condannato al pagamento delle spese legali, il Comune ha presentato ricorso e quindi il giudizio ora è pendente in Corte d'appello. La prima udienza è fissata per il 2020. Di conseguenza se i 5 ex presidenti desiderano candidarsi, dovranno scendere a patti con il Comune e uscire dalla causa. Sembra che ci siano delle trattative in questo senso ma che ancora non siano state definite nella sostanza. L'avvocato Massimo Taiti, presidente della circoscrizione Centro è chiaro: "Be vengano gli accordi per sistemare questa faccenda definitivamente considerando anche che abbiamo vinto il primo grado, ma non ho fretta perchè non mi interessa ricandidarmi in nessuna lista".

Più complessa la posizione di Giovanni Mosca del Pd, ex presidente della Circoscrizione Ovest, campione di preferenze a Maliseti, la sua roccaforte: "Se non posso candidarmi, non lo farò. E' molto semplice. Il problema non si pone. Ovviamente continuerò a lavorare sul territorio e per Biffoni perchè Mosca non abbandona gli amici". Il problema si pone soprattutto per il Pd che in un momento politico difficile come questo rischia di perdere voti in uno dei quartieri più importanti della città. Una motivazione che potrebbe indurre l'amministrazione comunale ad accelerare la trattativa per chiudere il contenzioso.

