Elezioni, Spada sposa "la rivoluzione fiscale" dell'associazione Scaricare tutto tutti

Il presidente dell'associazione Mario Tognocchi e altre due iscritte saranno nella lista civica che sostiene il candidato sindaco del centrodestra

Il candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada, sposa la causa di Scaricare tutto tutti, l'associazione nata 25 anni fa e che ha fatto, della possibilità di scaricare tutte le spese sostenute dai cittadini e documentate il suo cavallo di battaglia.

Spada e Mario Tognocchi, presidente dell'associazione, questa mattina, 23 aprile, hanno firmato un patto in cui il candidato sindaco si impegna a sostenere, in occasione del primo consiglio comunale della nuova amministrazione, la presentazione di tre mozioni. Nella prima si promuoverà la battaglia per permettere ai cittadini di scaricare tutte le spese sostenute in relazione ai servizi relativi all'amministrazione comunale; la seconda prevede di mettere a disposizione l'ufficio legale per assistere i contribuenti che vorranno presentare il "740 all'americana" e, infine, la terza sosterrà l'appello per arrivare alla Corte Costituzionale, con l'obiettivo di far diventare le proposte di Scaricare tutto tutti legge dello Stato.

"E' una battaglia liberare in cui crediamo – ha spiegato Spada – ci piace portare idee innovative e cambiare la vita dei cittadini in meglio. E' un percorso assolutamente sostenibile economicamente, che sicuramente ci porterà a ottimi risultati".

L'associazione Scaricare tutto tutti ha ottenuto con una sentenza della Corte d'Appello il rimborso per le spese documentate dagli scontrini, di un'associata. Il passo successivo è il ricorso alla Corte Costituzionale a cui però, non possono fare appello i cittadini, da qui la proposta alle amministrazioni toscane che andranno al voto il prossimo 26 maggio.

"Abbiamo presentato questa proposta a tutti i candidati sindaco – spiega Tognocchi – ma soltanto Spada ha deciso di firmarla in campagna elettorale.

Il Comune di Prato potrebbe diventare l'apripista di questo percorso, sicuramente Spada è il primo candidato a sottoscrivere con noi questo patto".

Tognocchi, che è stato consigliere provinciale di Italia per i valori e che cinque anni fa si è presentato con Scaricare tutto tutti a candidato sindaco, per questa amministrative sosterà la lista civica di centrodestra a supporto di Spada: "A lui ci lega, oltre all'aspetto fiscale, anche la battaglia contro l'aeroporto e quella a sfavore del 5G".

Insieme al presidente dell'associazione si candidano anche Maria Beatriz Vichi e Sabrina Maio.







Edizioni locali collegate: Prato

