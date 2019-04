25.04.2019 h 22:31 commenti

Elezioni, gli ex vicecoordinatori azzurri entrano nella lista della Lega

Domani la presentazione ufficiale con il ministro Centinaio. Nel centrosinistra arriva un nuovo candidato sindaco: Roberto Lido Daghini

Mancano solo poche ore alla scadenza della presentazione delle liste elettorali e delle relative firme per le comunali del 26 maggio. Il puzzle si va componendo definitivamente anche se c'è ancora tempo per qualche sorpresa. Domani Daniele Spada presenterà due delle 4 liste che lo sostengono: alle 13 la lista civica e alle 18 all'Art hotel quella della Lega ala presenza del ministro Gian Marco Centinaio e della coordinatrice regionale Susanna Ceccardi. Ed è proprio questa la lista che riserva qualche colpo di scena in più delle altre. Saranno infatti, nell'elenco del Carroccio Eva Betti e Mirko La Franceschina, i due ex vice coordinatori di Forza Italia che solo due settimane fa hanno lasciato il partito in aperto dissenso con la guida del partito, in mano ad Erica Mazzetti. A pesare sulla decisione di Betti anche la sua mancata candidatura a sindaco di Montemurlo a favore di Matteo Mazzanti di Fratelli d'Italia. La scelta di aderire alla lista della Lega era quindi nell'aria anche perché subito dopo l'uscita dagli azzurri, entrambi hanno dichiarato pieno appoggio a Spada. Si tratta di un colpo di frusta dolorosissimo per Forza Italia e per Mazzetti che in un momento storico difficile come questo perde due pezzi importanti per ottenere un buon risultato ed entrare in Consiglio. Dentro la lista del Carroccio troviamo anche altri neo leghisti Francesco Innaco, ex Indipendente per Prato e Giancarlo Auzzi del Movimento nazionale per la sovranità. Scosse di assestamento anche nel centrosinistra. Quasi in zona Cesarini entra in campo la lista Comunisti pratesi a sostegno della candidatura a sindaco di Roberto Lido Daghini. La presentazione della squadra, frutto di un'alleanza tra Rifondazione e il Partito Comunista italiana, si terrà sabato al circolo di Viaccia. Con quest'ultimo ingresso sale a nove il numero dei candidati sindaco di questa tornata elettorale. Le liste collegate sono almeno sedici. Sabato alle 12 è il termine ultimo per depositare le firme, i simboli e gli elenchi.

