Elezioni, Gianni Cenni si rimette in gioco: "Un voto per dire no all'ampliamento di Peretola"

L'ex assessore all'Urbanistica della giunta Cenni candidato nella lista di Fratelli d'Italia: "A suo tempo proposi il ricorso al Tar contro il Pit". Adeguamento strutture sanitarie e salvaguardia della Cap gli altri temi forti della sua campagna elettorale

Domenica ha compiuto 57 anni festeggiando con la moglie e le due figlie ma poi si è rimesso subito a lavoro per questa campagna elettorale di cui sarà uno dei protagonisti indiscussi. L'avvocato Gianni Cenni è un nome forte della lista pratese di Fratelli d'Italia a sostegno della candidatura a presidente della Toscana di Susanna Ceccardi per tutto il centrodestra per le elezioni regionali del prossimo 20 settembre. La squadra di cui fa parte non è ancora stata presentata al completo e resta da sciogliere il nodo capolista, ma il suo nome c'è per certo. E non poteva essere altrimenti. Da sempre uomo di destra, Cenni ha alle spalle una lunga esperienza politica e amministrativa, prima in Alleanza nazionale, poi nel Pdl e infine in Fratelli Italia. Esperienza culminata con il ruolo di assessore all'Urbanistica della prima giunta di centrodestra nella storia della città. La coerenza politica lo ha sempre premiato in termini di preferenze.

Lo incontriamo per una breve intervista.

Perchè ha deciso di candidarsi?

"Perchè secondo me c'è una buona occasione per attuare il cambiamento in questa regione. E' pur vero che Enrico Rossi non si ripresenta e che il candidato del centrosinistra Eugenio Giani, attraverso degli slalom, cerca di non dare segnali di continuità non prendendo posizione su temi importanti quali quello sulla gara del trasporto e Cap, ma io credo che il mal governo del Pd in Toscana sia arrivato al capolinea e questo sarà fondamentale per Prato. Ceccardi incarna perfettamente questo desiderio di cambiamento. Ha esperienza politica e amministrativa alle spalle, adotta metodi comunicativi forti e sceglie temi forti perchè l'elettorato ha bisogno di uno choc. Penso all'inspiegabile successo elettorale di Rossi cinque anni fa nonostante l'ospedale nuovo fosse troppo piccolo per Prato e nonostante il potenziamento dell'aeroporto. Ecco perchè penso che sia necessario dare uno scossone alla gente".

Si candidò anche alle regionali del 2015. Rispetto a cinque anni fa il suo partito è più forte e ha il vento in poppa. Potreste approffitare, nel collegio di Prato, delle divisioni in casa Lega per erodere consensi e tentare l'allungo?

"Quella toscana è una legge elettorale spacciata per proporzionale che proporzionale non è. In più riflette una visione Firenze-centrica che Giani incarna perfettamente, si veda a tal proposito anche la pista dell'aeroporto monodirezionale, una cosa che nel resto del mondo non esiste. Da certi aspetti tecnici si evince l'impostazione politica nel governo della Toscana. Bisogna vedere se i consensi dei pratesi si traduranno in una rappresentanza concreta in Consiglio regionale. Molto dipende da chi dei due principali contendenti vincerà. Il modo rigoroso e coerente con cui Giorgia Meloni fa politica la sta premiando. C'è voluto più tempo perchè un messaggio più articolato del semplice parlare alla pancia, ma i cittadini lo stanno recependo".

Vi siete dati un obiettivo da raggiungere in termini di voti?

"Fare un risultato migliore delle Europee 2019 (5,46% nel territorio provinciale, ndr), poi ci confronteremo con i risultati ottenuti nelle altre province".

In caso di elezione, quali sono le battaglie che porterà avanti per Prato?

"Tre i temi forti su cui lavorerò. Il primo è la lotta contro l'ampliamento di Peretola che è una scelta completamente sbagliata. Non a caso quando ero assessore proposi, e fu approvato, il ricorso al Tar contro il provvedimento di adozione del Pit che prevedeva la nuova pista. Strada che poi è decaduta perchè la Giunta Biffoni non l'ha portata avanti. Il secondo tema riguarda l'adeguamento delle strutture sanitarie di tutta la provincia di Prato perchè ricordiamoci che fummo chiamati trogloditi dal presidente Rossi quando facevamo notare che il nuovo ospedale era insufficiente alle esigenze della città. Ora hanno fatto ammenda con una toppa che costa di più. Inoltre continua a essere irrisolta la cosiddetta "medicina diffusa" sul territorio a fronte di un ospedale per acuti. Terzo tema riguarda il trasporto pubblico e in particolare il rischio di perdere un'azienda storica quale la Cap. A causa delle scelte di Rossi, le prospettive non sono rosee anche perchè spesso l'efficienza di una multinazionale significa solo far tornare i bilanci".

Il posto di capolista è conteso tra lei e Marilena Garnier. Un dilemma che potrebbe essere risolto come in casa Pd tra Ciolini e Bugetti, ossia dando quel posto a un terzo candidato?

"Mi rimetto alla decisione dei vertici del partito che stanno facendo un lavoro di chiusura su tutte le liste provinciali. Non è un listino bloccato e non è così automatico che il capolista prenda più voti. Auspico un metodo omogeneo che non pregiudichi nessuno e dia occasioni paritetiche a tutti. Solo così eviteremo strascichi tra i candidati che distraggono dagli obiettivi veri: nell'ordine far vincere Susanna Ceccardi, il partito e poi se stessi".

Lei e Garnier siete due candidati forti ma molto diversi e con storie politiche opposte. Perchè gli elettori dovrebbero mettere la croce sul suo nome?

"Per la mia storia rappresento un voto affidabile per gli elettori di destra. In più, dal punto di vista della mia carriera politica, il fatto di avere avuto sia esperienze di governo che di opposizione, ti dà modo di avere una visione d'insieme che solo i ruoli d'opposizione non possono dare. Governare significa anche avere le responsabilità delle scelte in positivo mentre quando sei all'opposizione tendi a smontare ciò che fanno gli altri. E' più facile smontare il motorino che rimontarlo senza farsi avanzare i pezzi".

In caso di elezione, cosa porterà con sé in Regione della sua esperienza di assessore?

"Ricordo la bella sensazione che ti dà la possibilità di tradurre in cose concrete il proprio entusiasmo e di cose in cinque anni ne abbiamo fatte e impostate moltissime. E poi mi batterò per la semplificazione, come ho fatto all'Urbanistica pratese, perché da assessore ho toccato con mano le difficoltà che incontrano i cittadini e i tecnici nell'approcciarsi alla macchina amministrativa. Gli iter burocratici vanno velocizzati e bisogna dare tempi certi. Sono favorevole ad ampliare la sfera del silenzio assenso".

Il premier Conte ha dichiarato che preferisce cenare con Luca Zaia e con Giorgia Meloni anziché con Fontana e Salvini. E' d'accordo?

"Farebbe bene. Da Zaia imparerebbe ad amministrare, cosa che ha dimostrato di non saper fare, e da Meloni a parlare agli italiani e lui agli italiani ha sempre parlato poco".

Eleonora Barbieri