Elezioni, +Europa presenta la lista e si schiera con Biffoni: "Fuori le auto dal centro"

Presentati dieci dei nomi in lista che sarà stilata in ordine alfabetico "per non favorire nessuno". C'è anche il coordinatore Jonathan Targetti che attacca Milone: "Ha alle spalle 25 anni di niente. La sicurezza non è un argomento forte del centrodestra"

La candidatura a sindaco di Matteo Biffoni sarà sostenuta anche da + Europa. Stamani, 2 aprile, nella sede di via Magnolfi è stata ufficializzata l'alleanza che vedrà la partecipazione del partito di Emma Bonino alle amministrative del prossimo 26 maggio con una propria lista di cui oggi sono stati resi noti i primi dieci nomi. Si tratta di Alina Cristina Tamas, mediatrice, Lucia Mattei, vicepresidente di una onlus, Claudio Liuzzi, imprenditore, Marco Benedetti, ricercatore e attivista di Legambiente, Maria Claudia Azzini, consulente e segretaria dei Radicali di Prato, Gianluca Faggi, operatore turistico, Andrea Innocenti, consulente gestionale, Fabrizio D'oria, cofondatore del comitato Lgbt, Simone Lappano, imprenditore e presidente dei Radicali di Prato, Clarissa Vannini, cofondatrice del comitato pratese Lgbt e Jonathan Targetti, coordinatore di + Europa. L'elenco, una volta completo, andrà in ordine alfabetico. Non ci sarà quindi, la figura del capolista "per non favorire nessuno. E' contrario - spiega Targetti - i principi meritocratici in cui tutti noi ci ritroviamo".

Il coordinatore pratese di + Europa spiega le motivazioni che hanno portato alla decisione di sostenere Biffoni: "La città è divisa in due tra un centrodestra completamente in mano alla Lega e Matteo Biffoni. Dopo molti confronti ci è sembrato naturale portare le nostre idee liberarli ed europeiste dentro questa coalizione. Chi è liberale non sostiene la Lega e non si rivede in Salvini".

L'idea di Prato-città europea è ciò che unisce il gruppo a Matteo Biffoni: "Spazio al verde, alla mobilità sostenibile, al parco urbano al posto del vecchio ospedale, all'interramento della Declassata al Soccorso, alla raccolta rifiuti porta a porta".

Ed è in questa cornice che si inseriscono i grandi sogni di +Europa da portare dentro le istituzioni in caso di elezione: "Pensiamo a una piazza Mercatale libera dalle auto, a un centro storico attraversato solo da mezzi ecologici, a piazza San Francesco pedonalizzata e a una piazza Stazione senza le decine di autobus parcheggiate davanti. I parcheggi? Ci sono già, oltre al Serraglio sono quelli attorno alle mura e spesso sono semivuoti. Non faremo mai mancare il nostro punto di vista, in maniera civile e costruttiva, anche quando questo risulterà scomodo".



Non mancano attacchi al centrodestra e in particolare all'ex assessore sceriffo Aldo Milone, candidato sindaco di Prato libera e sicura: "Ha 25 anni di nulla alle spalle. Sono pronto al confronto. - afferma Targetti - La sicurezza non è un argomento a favore del centrodestra che per 5 anni non ha fatto nulla e anzi ha lasciato in eredità al Biffoni una situazione disastrosa al Serraglio che questa giunta ha risolto utilizzando il decoro urbano e la riappropriazione degli spazi da parte dei cittadini".

Biffoni è soddisfatto di questa alleanza: "Condividiamo un'idea costruttiva di città che non nega i problemi ma che vuole valorizzare i suoi punti forza. E' su questo che abbiamo costruito il nostro rapporto. Per me è motivo di gratificazione perchè significa che la valutazione su quanto fatto in questi 5 anni e sugli obiettivi che ci siamo posti è positiva. E' la spinta giusta per andare avanti per il bene della città".

Le altre cinque liste a sostegno di Biffoni sono quasi in dirittura d'arrivo. Si tratta delle liste Pd, Demos, Sport, Civica e Sinistra. Quest'ultima è quella più in difficoltà. Molto dipenderà da cosa sarà deciso stasera in casa Leu, mentre i socialisti e Prato 2040 di Diego Blasi sembra abbiano trovato posto nella lista Civica di Biffoni.

