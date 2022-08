22.08.2022 h 12:20 commenti

Elezioni, ecco la pattuglia dei pratesi candidata al Parlamento

Nessuna novità rispetto ai nomi che sono circolati nelle ultime settimane. Sfide difficili per molti. I deputati uscenti ci sono tutti. Il più anziano in corsa è Marco Martini del Pd, la più giovane è Chiara La Porta di Fratelli d'Italia. Sfide difficili per molti di loro

nadia tarantino

Non è stata una passeggiata per nessuno la sistemazione delle candidature per Camera e Senato. Fatta eccezione per il Pd che ha stilato le liste già la notte di Ferragosto, salvo poi ritoccarle per evitare esplosioni di malcontento, gli altri partiti hanno lavorato fino all'ultimo, o quasi, per confezionare gli elenchi, cercando di tenere unite tutte le esigenze: premiare gli uscenti che hanno lavorato bene, includere nella partita i nomi più promettenti, dare rappresentanza ai territori. Elementi, tutti questi, che si sono dovuti misurare con la riduzione dei posti in Parlamento, particolare, è evidente, tutt'altro che marginale. Per i partiti si è trattato di una sfida e a qualcuno è riuscita meglio.Nel lavoro di inquadramento sono diversi i pratesi che hanno trovato posto nella corsa per la legislatura numero 19 della Repubblica italiana. Partiamo dal Pd che, al quarto posto del listino proporzionale della Camera, in una posizione dunque di servizio, schiera l'ex due volte sindaco di Poggio a Caiano,, 70 anni.Forza Italia mette in campo, deputato uscente: sarà lei a rappresentare il centrodestra al collegio uninominale della Camera. Coordinatore provinciale del partito, 45 anni, Mazzetti porta in dote l'esperienza maturata in qualità di membro della Commissione Ambiente, territori e lavori pubblici della Camera, ruolo che le ha permesso di cercare risposte ai problemi del distretto pratese. Altra candidatura 'made in Prato', per restare a Forza Italia, è quella di, 63 anni, ex assessore comunale all'Istruzione pubblica della Giunta guidata da Roberto Cenni, unico sindaco di centrodestra nella storia della città fino a ora. Pieri è seconda nel listino plurinominale del Senato.La Lega sceglie il pratese, già candidato sindaco del centrodestra nel 2019 e di nuovo in corsa alle Regionali nel 2020 per il partito di Salvini. 49 anni, Spada, attuale consigliere comunale, è terzo nel listino per la Camera.In casa Fratelli d'Italia, la pratese, è in lizza per un posto alla Camera, in una posizione sicura del proporzionale. 30 anni, vicepresidente del movimento Gioventù Nazionale, uno dei punti di riferimento del partito in Toscana, vicinissima a Giorgia Meloni, La Porta compare anche in almeno un'altra lista di Fratelli d'Italia, fuori regione. Fiorentino ma pratese d'adozione, da molti anni residente in città con moglie e figli, candidato con praticamente in tasca il biglietto per rientrare in Parlamento, è anche il deputato uscente, 46 anni, responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d'Italia.Altro candidato pratese è, anche lui deputato uscente, eletto con Forza Italia nel 2018 e ora tra le anime di Italia al Centro, il partito fondato dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. 45 anni, ex assessore all'Immigrazione del Comune di Prato dal 2004 al 2009, è capolista nel proporzionale della Camera per i centristi di Noi moderati, il raggruppamento composto anche da Udc, Coraggio Italia e Noi al Centro.Il Movimento 5 Stelle scommette su, attivista della prima ora che ha superato le Parlamentarie con 356 voti. Già candidata alle elezioni regionali del 2020, Bartalini, 49 anni, moglie dell'assessore al Turismo del Comune di Prato, Gabriele Bosi, è seconda nel listino plurinominale della Camera.Ci sono altri due candidati che non sono pratesi ma hanno molto a che fare con Prato. Il primo è, pistoiese, senatore uscente di Fratelli d'Italia dopo l'elezione del 2018 nel collegio che comprende anche l'area pratese. 61 anni, coordinatore del partito nella provincia di Pistoia e in quella di Prato, La Pietra è presente sia all'uninominale che, come capolista, nel plurinominale del Senato. C'è poi, 45 anni, candidata di Unione Popolare, raggruppamento di movimenti e partiti di sinistra. Baldanzi, che è nata e vive nel Mugello, è responsabile per la Sicurezza sul lavoro della Cgil di Prato.