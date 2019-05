24.05.2019 h 19:09 commenti

Elezioni, domani si scelgono i sindaci di Prato e di altri quattro Comuni. Ecco i candidati

Otto candidati in corsa per Prato, quattro per Montemurlo e due ciascuno per i tre Comuni della Val di Bisenzio

Sono otto i candidati che si contendono la poltrona di sindaco di Prato. Sedici le liste collegate per un totale di quasi cinquecento candidati al Consiglio comunale. In vista del voto di domani, 26 maggio, riepiloghiamo gli aspiranti primo cittadino seguendo l'ordine di lista.

Daniele Spada, candidato del centrodestra, è supportato da 4 liste collegate: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e civica; Emilio Paradiso candidato della lista Lega Toscana; Matteo Biffoni, candidato del centrosinistra e sindaco uscente, è sostenuto da 5 liste: Pd, civica, Sport, Demos, + Europa; Carmine Maioriello è il candidato del Movimento 5 Stelle.

il consigliere comunale uscente Aldo Milone è alla guida della lista Prato libera e sicura; Mirco Rocchi è candidato della lista di sinistra Prato in Comune; Roberto Lido Daghini guida i Comunisti pratesi; infine la consigliera comunale indipendente Marilena Garnier è candidata per due liste civiche. Per Prato Garnier e Cittadini pratesi.

Si vota per le comunali anche a Montemurlo, Vaiano Vernio e Cantagallo. Partiamo dalla cittadina a ovest del capoluogo laniero. I candidati sindaco sono 4 con 8 liste collegate.

Nell'ordine sorteggiato dalla Prefettura.

Angela Tortolano per il Movimento5Stelle,

Simone Calamai del centrosinistra supportotato da tre liste: Pd, Sinistra, civica Amare Montemurlo; Giusi Sabato per Lega Toscana; Matteo Mazzanti corre per il centrodestra con tre liste: Lega, Fratelli d'Italia e civica Insieme per Montemurlo.

Passiamo ai tre Comuni della Val di Bisenzio dove non ci sarà ballottaggio. Ricordiamo che il Movimento 5 Stelle ha deciso di non correre in nessuno dei tre Comuni della zona.

A Vaiano i candidati sindaco sono due supportati da altrettante liste. Primo Bosi, sindaco uscente e candidato del centrosinistra con lista unica; Gualberto Seri del centrodestra rappresentata.

Anche a Vernio gli aspiranti sindaco sono due con altrettante liste collegate. Giovanni Morganti, sindaco uscente, che tenta il bis per il centrosinistra; Francesca Storai della Lega in rappresentanza di tutto il centrodestra.

Infine Cantagallo. Due i candidati sindaco e anche in questo caso il centrosinistra è rappresentato dal sindaco uscente, Guglielmo Bongiorno, e confluito in un'unica lista; l'altro candidato è Alessandro Logli del movimento "La città per noi" sostenuto da tutto il centrodestra.