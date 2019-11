07.11.2019 h 18:59 commenti

Elezioni del presidente della Repubblica della Romania, al voto i cittadini rumeni residenti a Prato e Provincia

Il seggio elettorale sarà in via Roma 101, nella sede dell'ex Laboratorio del Tempo. Si potrà votare oggi dalle 12 alle 21 e domani e domenica dalle 7 alle 21

I cittadini rumeni residenti a Prato e Provincia potranno votare per l'elezione del presidente della Repubblica oggi, venerdì 8 novembre, dalle 12 alle 21 e sabato 9 e domenica 10 novembre dalle 7 alle 21 al seggo elettorale allestito in via Roma 101, nell'ex sede del Laboratorio del Tempo.

Nel caso nessuno dei candidati raggiungesse la soglia del 50% sarà necessario un secondo turno elettorale che si svolgerà sempre nella sede di via Roma 101, nei giorni venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 novembre agli stessi orari.

"Ringrazio tutto l'ufficio elettorale per l'impegno organizzativo messo in atto in questa occasione - afferma l'assessore Lorenzo Marchi - e siamo ben felici di poter contribuire come città, aiutando la comunità rumena presente sul nostro territorio a mettere in atto l'esercizio democratico del voto".



Edizioni locali collegate: Prato

