Elezioni Confindustria Toscana Nord, Sarti eletto presidente di Sistema Moda

Altri tre pratesi guideranno le sezioni degli edili, dei trasporti e del terziario. Venti i rappresentati della moda all'interno del consiglio generale, per la prima volta anche una rappresentanza del cardato rigenerato

I soci di Confindustria Toscana Nord hanno rinnovato i consigli di sezioni e quello generale. Lanifici e filatori hanno eletto Maurizio Sarti (Lanificio Falieri &Sarti) presidente di Sistema Moda, che prende il posto di Andrea Cavicchi, confermato all’interno del consiglio della sezione.Per la prima volta all’interno del consiglio generale (20 i consiglieri del sistema Moda), con l’elezione di Sauro Guerri (Progetto Lana), viene rappresentato anche il comparto del cardato rigenerato.Le altre sezioni guidate dai pratesi sono servizi e terziario da Giulio Lombardo(brachi Testing) edili con , Alessandro Cafissi (Alvaro Cafissi) , confermato Federico Albini (Albini & Pitigliani) alla guida della sezione Trasporto e Logistica.Lo scrutinio, 60% l'affluenza,ha portato a un risultato equilibrato fra numero di conferme, che assicurano la continuità e nuovi eletti, che daranno quindi un proprio apporto all'insegna del rinnovamento: i nuovi entrati in Consiglio generale sono più di un terzo del totale, esattamente 23 su 60.All'interno del Consiglio generale Sistema moda ha 20 seggi, Metalmeccanica 11, Carta e cartotecnica 10, Servizi e terziario 6, Chimica, farmaceutica, plastica e gomma 4 Alimentari 2 Edilizia Ance Toscana Nord 2, Lapidei e varie 2; Trasporti 2 e Nautica 1.Del Consiglio generale fanno parte di diritto anche i componenti dell’attuale Consiglio di presidenza, che rimane in carica fino alle elezioni per il prossimo anno: il presidente Giulio Grossi, i vicepresidenti Francesco Marini e Daniele Matteini, i consiglieri delegati Giorgio Bartoli, Cristiana Pasquinelli e Fabia Romagnoli e i membri di diritto, il presidente del Gruppo giovani imprenditori Davide Trane e il rappresentante della Piccola industria Stefano Francesconi, oltre al rappresentante di Ance Toscana Nord. Invitati permanenti in Consiglio generale sono i probiviri Luigi Gino Balli, Marco Paolo Benesperi, Mario Cappellini, Carlo Carlesi, Andrea Guidi, Maura Strazzullo e Alberto Varetti; inoltre, i revisori effettivi Marco Cattani, Andrea Lucchesi e Carolina Marchi.Sul sito di Confindustria Toscana Nord sono pubblicati tutti i risultati