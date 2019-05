Sarà il ballottaggio del prossimo 9 giugno a decidere chi sarà il sindaco di Prato. Non ci sarà nessun vincitore al primo turno e tra due settimane gli elettori dovranno scegliere tra il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni e quello del centrodestra Daniele Spada. Semmai, alla luce del voto per le Europee, sorprende il ribaltamento di fronte, con l'attuale sindaco che ha sfiorato il colpaccio, ottenendo il 47,2% dei voti, mentre il rivale si è fermato al 35,1%, vale a dire appena sopra quello che ha preso la Lega da sola al voto per il parlamento Europeo. Spada, sostenuto anche da Forza Italia, una lista civica e Fratelli d'Italia risulta quindi molto penalizzato dal voto diverso tra le consultazioni Europee e quelle Amministrative.Stesso discorso per Carmine Maioriello dei 5 Stelle, terzo ma a debita distanza dai primi due: il suo 7,2% è nettamente inferiore al già deludente risultato dei 5 Stelle alle Europee e drammatico se si confronta con il 24% ottenuto poco più di un anno fa alle Politiche. Entreranno in Consiglio comunale, avendo superato lo sbarramento del 3%, sia Aldo Milone (3,1%) sia Marilena Garnier (4,3%), sicuramente inferiore alle attese. Niente da fare, invece, per gli altri tre candidati sindaco: il migliore è stato Emilio Paradiso (Lega Toscana) con 1,3% mentre Mirco Rocchi (Prato in Comune) e Lido Daghini (Comunisti pratesi) non hanno raggiunto nemmeno l'1%.