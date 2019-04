10.04.2019 h 14:11 commenti

Elezioni comunali, si ritira la candidata sindaco Leone: cambio in corsa per i 5 Stelle

Da giorni circolava la voce di una possibile rinuncia dell'avvocatessa. Oggi l'annuncio. Al suo posto Carmine Maioriello. Tra le priorità del suo programma sociale e sanità

Cambia in corsa il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Antonella Leone, avvocatessa, 45 anni, ha annunciato il suo ritiro per motivi personali. Al suo posto ci sarà Carmine Maioriello, presente nella lista dei 5 Stelle candidati per il Consiglio comunale.

Da qualche giorno girava la voce di una possibile rinuncia di Antonella Leone, la cui candidatura a sindaco di Prato era stata presentata ufficialmente lo scorso febbraio. Oggi, 10 aprile, è stata ufficializzata dalla diretta interessata dopo il via libera dell'organizzazione nazionale all'avvicendamento. Il motivo riguarda la sfera personale della Leone: problemi che sono sopraggiunti in famiglia dopo la candidatura. "Questioni che avrebbero tolto energia e tempo al suo ruolo", specifica la capolista e consigliere comunale uscente Silvia La Vita che aggiunge "questa è la dimostrazione che i Cinque stelle non sono interessate alle poltrone ma solo alle idee e al programma che restano gli stessi". Se i vertici nazionali non avessero dato il via libera all'operazione però, Leone sarebbe rimasta nonostante i problemi, per evitare che il Movimento 5 Stelle sparisse dalla competizione.

Il sostituto della Leone, è stato scelto all'unanimità dall'assemblea degli iscritti tra una rosa ristretta di candidati.

A maggio compirà 57 anni e si occupa del patrimonio di famiglia dopo 33 anni di lavoro in banca anche come direttore di filiale. Vive a Prato da quando ha nove anni e ha due figlie. Segue il Movimento 5 Stelle sin dagli esordi ma non è nuovo alla politica locale. Nel lontano 2004 si candidò in Provincia nella lista civica di Vittorio Giugni. Ama le Harley Davison ma si muove in bici elettrica. La sua priorità sarà "dare voce agli ultimi e alla fascia più povera della popolazione" con un'attenzione particolare a sociale e sanità. "Non è possibile avere l'appuntamento a tre mesi dalla richiesta quando si hanno problemi al cuore - afferma il neo candidato riferendosi a un caso vissuto in prima persona - e poi ricevere 25 euro come scusa per aver sforato i tempi".

Sono piovute critiche a Spada, candidato del centrodestra per l'uscita sul porta a porta e per il mono-tema "sicurezza-immigrazione", e critiche a Biffoni per essersi candidato nonostante il rinvio a giudizio sul caso Creaf.

Tra le promesse elettorali quella di risolvere il problema dell'imbuto del Soccorso "prediligendo soluzioni veloci e poco costose". Ovviamente il suo posto in lista dovrà essere sostituito perché il gruppo ora è formato da 21 persone.

Con l'occasione è stato fatto il punto sulle candidature negli altri 4 Comuni del pratese chiamati al voto il prossimo 26 maggio. Il Movimento 5 stelle non parteciperà in nessuno dei tre Comuni della Val di Bisenzio mentre a Montemurlo è in attesa della certificazione della lista da parte del livello nazionale.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus