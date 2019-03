05.03.2019 h 14:45 commenti

Elezioni, centrodestra ancora senza candidato. L'onorevole Silli: "Ora basta. Si scelga tra Pieri e Spada"

Il deputato azzurro sbarra la strada ad altri possibili nomi: "Non si può ripartire dal via come se fosso il gioco dell'oca. La ricreazione è finita. I nostri elettori non si meritano questo spettacolo degradante"

Fino a ora si è tenuto alla larga dai tavoli della trattativa per la scelta del candidato sindaco del centrodestra, ma dopo l'ennesima inutile riunione che tra l'altro ha registrato la perdita della lista civica guidata da Marilena Garnier ( LEGGI ), il deputato azzurro Giorgio Silli entra a gamba tesa nella discussione sbarrando la strada alla possibilità di trovare nuovi nomi rispetto a quelli che sono sul piatto da un mese e mezzo, quelli di Daniele Spada e di Rita Pieri.

"La ricreazione è finita.- scrive l'onorevole pratese in un post - Non posso sopportare che ancora si ipotizzino candidati terzi o nomi alternativi a poco più di un mese e mezzo dalla chiusura delle liste. I nostri elettori non si meritano questo spettacolo degradante. Il centro destra può vincere, abbiamo i numeri per farcela ed i nomi sul tavolo sono due: Pieri e Spada".

Silli, in sostanza, esorta Lega, Fratelli d'Italia e il suo partito a prendere una decisione definitiva una volta per tutte scegliendo tra il funzionario di Confcommercio, sostenuto dalla Lega, e la capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Rita Pieri. Il piano C non può più esistere, è troppo tardi anche solo per pensarlo. "Se la decisione deve essere presa ad un tavolo regionale o nazionale - prosegue il deputato - lo si faccia velocemente ma per carità non si può ripartire dal “via”, come se fosse il gioco dell’oca, ipotizzando altri nomi -a caso- per il solo gusto di vincere bracci di ferro assolutamente personali e personalistici fra questo o quell’esponente politico o civico. La macchina da guerra che mi ha permesso, che CI ha permesso, di vincere le elezioni nel collegio di Prato un anno fa è pronta e freme per poter combattere un’altra partita vera per il bene della nostra città. Facciamo presto".