Elezioni Carmignano, l'avvocato Melone della Lega chiede le dimissioni del commissario Vescovi

E' iniziata la resa dei conti nel centrodestra dopo il 19,23% ottenuto dalla candidata Angela Castiello. "Un risultato ampiamente prevedibile per la sua scarsa conoscenza del territorio e per il suo excursus politico"

E’ il momento di togliersi i sassolini dalle scarpe per David Melone della Lega, aspirante candidato sindaco di tutta la coalizione di centrodestra e poi, come forma di protesta e di vendetta per la scelta di Angela Castiello, pronto a guidare la Lega Toscana anche se questo progetto non è poi arrivato neanche ai nastri di partenza.

Secondo l’avvocato carmignanese quel 19% era “ampiamente prevedibile, non appena annunciata la candidatura di Angela Castiello, candidatura peraltro fuori dalle righe per i carmignanesi. La certezza per noi è che sarebbe stato molto difficile convincere gli elettori della bontà di quella scelta, supportata, purtroppo, dalla sua scarsa conoscenza del territorio e dal suo excursus politico”. Come è noto infatti, Castiello è di Prato e si è candidata nella lista Biffoni. “Mi duole constatare - afferma Melone - che si tratta forse del peggiore risultato elettorale del centrodestra di Carmignano, dovuto al fatto che la Castiello oltre che estranea al paese, per i suoi precedenti politici era anche estranea alla coalizione. A nulla è servita la tessera di Fratelli d'Italia messa in mostra per convincere gli elettori di centrodestra”.

Terminata l’analisi e le critiche, si passa all’affondo contro i vertici della Lega, responsabili della scelta del candidato sindaco: “Con questi risultati, dunque, siamo in grado di asserire che ci siano responsabilità dirette del senatore Vescovi che con umiltà avrebbe dovuto tenere nella dovuta considerazione una della nostre numerose alternative. Senatore, ci teniamo a ricordarle, a proposito del suo atteggiamento, che la base elettiva è stata il soffio vitale per il progresso della Lega, ma lei l'ha bistrattata e fatta sentire inutile. A questo punto, rotti i rapporti con la fonte privilegiata, l'unico passo che dovrebbe fare, è quello di rassegnare le dimissioni da commissario della Lega di Prato; sarebbe un atto di coraggio e di onestà verso quegli elettori che avevano creduto in lei”.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

