28.05.2019 h 08:46 commenti

Elezioni, Biagioni (Pd) fa il record di preferenze. Ecco i top e i flop nel voto per il Consiglio

Il segretario dei Giovani Democratici unico a superare quota mille con la collega di partito Ilaria Santi. Nel centrodestra il più votato è Belgiorno (FdI). Bocciati dalle urne Targetti e Blasi, a rischio Carlesi. In Consiglio probabili tre consiglieri di origine straniera: Stanasel (Lega), Lin e Wong (Biffoni19)

Va a Marco Biagioni, segretario dei Giovani democratici, il record di preferenze delle elezioni amministrative 2019: con il suo nome scritto 1.191 volte è lui il più votato tra i 438 candidati espressi dalle sedici liste in corsa per il rinnovo del Consiglio comunale. Solo un’altra candidata ha sfondato il tetto delle mille preferenze: è Ilaria Santi, presidente uscente del Consiglio, come Biagioni targata Pd, che si è messa in tasca 1.031 voti. A completare il podio un altro Pd: il consigliere uscente Marco Sapia con 789 voti.

Nel centrodestra, recordman è Claudio Belgiorno di Fratelli d’Italia, anima della resuscitata Palla Grossa nell’era del sindaco Roberto Cenni: 776 preferenze per lui, che valgono un posto sicuro in Consiglio comunale.

Per chi già festeggia la nomina a consigliere comunale, c’è chi deve fare i conti con urne poco generose: Massimo Carlesi, passato dal Pd a Demos, incassa 277 voti personali e affida al riparto dei resti e al possibile premio di maggioranza post ballottaggio la possibilità di fare un’altra legislatura. Costretti dai numeri a rinviare l’esordio in Consiglio il candidato di punta di +Europa Jonathan Targetti - appena 175 preferenze da unire al risultato poco brillante della sua lista - e Diego Blasi, coordinatore di Prato 2040 candidato nella lista Pd, che mette insieme 339 voti e per la seconda volta deve dire addio al sogno di sedere in Consiglio.

La top five del centrodestra non riserva grosse sorprese: sotto l’exploit di Belgiorno, si posiziona con 442 preferenze Claudiu Stanasel, giovanissimo di origine romena, che è il più votato nella lista della Lega. Seguono Chiara La Porta di FdI con 413 voti (che potrebbero non bastare se Spada non dovesse vincere il ballottaggio), Patrizia Ovattoni, coordinatore provinciale della Lega prima del commissariamento, con 354 preferenze, e Leonardo Soldi, anche lui nella lista della Lega, con 314 voti. Questi ultimi due sicuri di un posto da consigliere.

Le liste civiche, tranne poche, anzi pochissime eccezioni, non regalano sussulti. Nella lista del candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada il più votato risulta Tommaso Cocci con 275 preferenze, seguito dalla ex presidente del Centro di Scienze Naturali Pamela Bicchi con 152 voti (difficile per lei entrare in Consiglio).

La lista ‘Biffoni sindaco’ vede prevalere su tutti il commerciante del centro storico Giacomo Sbolgi che colleziona 367 preferenze, una in più del consigliere comunale uscente Rosanna Sciumbata. Testa a testa per i due candidati cinesi per i quali potrebbero aprirsi le porte del Consiglio: Teresa Lin 299 voti, Marco Wong 279. L’altra civica legata a Biffoni, ‘Lo sport per Prato’, segna il primato di Enrico Romei con 333 preferenze seguito dalle 315 di Beatrice Becheri. Sopra i 200 voti personali, tornando alla lista ‘Biffoni sindaco’, anche Marzia De Marzi: il presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Prato ne mette insieme 222 ma forse non basteranno.

Sono 156 le preferenze per Marco Boretti, il candidato più votato delle due liste collegate al candidato sindaco Garnier che non è riuscita a portare nessuno dei suoi a farle compagnia sui banchi del Consiglio. Il candidato con più voti nella lista civica Prato libera e sicura di Aldo Milone è con 77 preferenze Alessandro Bessi.

La capolista del Movimento 5 Stelle Silvia La Vita, consigliere uscente, realizza un bottino di appena 146 voti personali che non sono un granché ma sempre più del doppio del collega Gianluca Di Santo, il secondo grillino più votato con 66 preferenze.

Il crollo di Forza Italia penalizza i candidati; tra loro, svetta con 252 voti Alessandro Giugni, consigliere comunale uscente di Energie per l’Italia. E' lui con speranza di fare il consigliere.

Il Pd vanta una discreta schiera di candidati che hanno superato la soglia delle 450 preferenze: Gabriele Alberti (552), Lorenzo Tinagli (538), Simone Mangani (525), Giannetto Fanelli (522), Martina Guerrini (500), Matilde Rosati (491), Maurizio Calussi (479), Monia Faltoni (477). Per loro probabile l'elezione dopo il ballottaggio. Niente da fare, invece, per quattro consiglieri uscenti: si ferma a 364 il capogruppo uscente Lorenzo Rocchi, a 383 Paola Tassi, a 319 Serena Tropepe e a 303 Roberto Mennini, anche lui ex consigliere.

Nutrito l’esercito del pugnello di voti e anche quello dello zero spaccato: ce ne sono due nella lista +Europa (Linda Benedetti e Gianluca Faggi), uno tra i grillini (Sofia Menchini), sei tra i Comunisti pratesi, cinque nella lista Lega Toscana, uno in FdI (Michele Misiano), uno nella lista Cittadini pratesi per Garnier sindaco (Mario Innocenti).

nadia tarantino