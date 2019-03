16.03.2019 h 20:18 commenti

Elezioni: bagno di folla al comitato di Biffoni, Spada a un passo dalla candidatura ufficiale

Il primo ha inaugurato il quartiere generale in via Garibaldi 109 alla presenza di tantissime persone. A ruba i gadget. Il secondo si è fatto un selfie con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Firenze per un'iniziativa politica

E' stato un sabato intenso quello di oggi 16 marzo, per la politica locale. Ad agitare il centrodestra è stato il selfie tra l'uomo indicato dalla Lega, Daniele Spada, e la leader nazionale di Fratelli D'Italia, Giorgia Meloni a Firenze per un'iniziativa del suo partito. E' il chiaro segnale che il funzionario di Confcommercio è a una passo dall'investitura ufficiale a candidato di tutta la coalizione.

Forza Italia tace, ma buona parte dei suoi vertici (Mirko Lafranceschina, Eva Betti, Simone Spezzano, Francesco Calugi, Roberto Rempi, Fabrizio Ferri, Lorenzo Santi, Gianmarco Gelli; Lorenzo Pronti, Andrea Taddei, Leonardo Collotto, Giulia Rubino, Giuseppe Marino) in un documento ha fatto appello all'unità ed è tornata a ribadire che il tempo per terzi nomi è finito e che la scelta è solo tra la capogruppo degli azzurri in Consiglio comunale Rita Pieri e Daniele Spada. Ma dopo lo scatto di oggi con la Meloni, l'ago della bilancia sembra tendere verso Spada che nel pubblicare la foto su Facebook ha scritto: "Preparandosi a partire....E' bello respirare di nuovo l'entusiasmo e la passione dei tanti amici che ogni giorno si impegnano in politica".



Dall'altra parte è stato un pomeriggio di festa. L'inaugurazione in via Garibaldi 109 del comitato elettorale di Matteo Biffoni, candidato sindaco del Pd e del centrosinistra, ha registrato un vero e proprio bagno di folla. Amici, sostenitori, simpatizzanti e alleati hanno partecipato al taglio del nastro del quartiere generale del sindaco uscente che alle elezioni del prossimo 26 maggio tenterà di conquistare il secondo mandato alla guida del Comune di Prato. La sede sarà base logistica della campagna elettorale di tutta la coalizione ma anche punto di ritrovo e discussione per la stesura del programma.

Accompagnato dalla sua famiglia, Biffoni ha ringraziato i tanti presenti nonchè i volontari che in queste settimane e nelle prossime aiuteranno l'organizzazione e lo svolgimento delle varie iniziative in programma. Nota di colore: i gadget, legati a una sottoscrizione volontaria, sono andati a ruba. In particolare in pochi minuti sono spariti un centinaio di borracce sulla "pratesità" e molti zainetti in tessuto. Altrettanti sono stati prenotati per i prossimi giorni.

