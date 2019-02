01.02.2019 h 19:26 commenti

Elezioni, ancora una fumata nera per il candidato del centrodestra. La decisione slitta all'8 febbraio

Nel vertice regionale di oggi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno ribadito la volontà di correre insieme e condiviso i requisiti che dovrà avere il candidato ideale

Uniti sì, ma ancora senza un candidato sindaco. Termina così il vertice regionale tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia che si è svolto questo pomeriggio, 1° febbraio. Al tavolo erano seduti Susanna Ceccardi, coordinatrice della Lega Toscana, Stefano Mugnai, coordinatore regionale di Forza Italia e Francesco Torselli, portavoce regionale di Fratelli d’Italia. Doveva essere l'incontro della svolta per trovare il nome che mettesse tutto il centrodestra d'accordo, in realtà siamo al punto di prima. Tutto è rimandato al prossimo 8 febbraio quando il tavolo regionale del centrodestra si riunirà ancora per definire le candidature nei Comuni sopra ai 15mila abitanti. Il tavolo regionale infatti, si è chiuso con l’impegno di dare ancora una settimana di tempo ai coordinamenti provinciali dei partiti per chiudere gli accordi a livello locale.

In un comunicato stampa congiunto il confronto viene definito "proficuo sotto tutti i punti di vista". In particolare "tutti sono stati d’accordo sull’opportunità di rinnovare l’impegno all’unità del centrodestra, che quindi è deciso a confermare la formula vincente di questi anni, proponendosi come forza di governo credibile e alternativa alla sinistra in Toscana".

Nell'incontro si è di nuovo parlato di criteri per individuare le candidature alla carica di sindaco: radicamento sul territorio, credibilità e autorevolezza "prima ancora che l'appartenenza ad una delle tre forze della coalizione, sono ritenuti dai coordinatori requisiti fondamentali nella scelta. In linea con questo orientamento – spiegano Ceccardi, Mugnai e Torselli – non potrà mancare una forte apertura alla società civile".