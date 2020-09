20.09.2020 h 23:22 commenti

Elezioni, alle 23 l'affluenza era al 50%. Già superata quella del 2015

I pratesi chiamati alle urne per il referendum costituzionale e per eleggere il presidente della Regione e il nuovo Consiglio. Seggi aperti anche lunedì mattina dalle 7 alle 15

Con ancora tutta la mattina di domani per votare (dalle 7 alle 15), l'affluenza ai seggi per le Elezioni regionali 2020 e per il Referendum Costituzionale ha già superato quella definitiva delle regionali del 2015.

Alle 23, quando hanno chiuso i seggi per la prima giornata di operazioni, hanno votato a Prato praticamente la metà degli aventi diritto: 91.277 (pari al 49,95%) in tutta la provincia, con il capoluogo che con 67.582 votanti raggiunge il 50,47%.

Alle precedenti regionali del 2015, quando si votava solo la domenica, la percentuale si era fermata al 45,85%.

DOCUMENTI NECESSARI - Per poter votare sarà necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido (carta di identità, passaporto, porto d'armi o patente di guida) e con la propria tessera elettorale, verificando di avere ancora spazi disponibili per la timbratura.

UFFICIO ELETTORALE - Per tutta l'apertura dei seggi elettorali chi ha bisogno di richiedere la Carta d'Identità Elettronica o il duplicato della tessera elettorale per smarrimento o esaurimento degli spazi per la timbratura può andare senza appuntamento all'ufficio anagrafe in piazza Cardinale Niccolò 13. Entrambi i servizi sono garantiti anche presso gli uffici decentrati: Circoscrizione Est di viale Alcide De Gasperi, 67; Circoscrizione Nord di via Sette Marzo 1944, 15/2 (località Galcetello); Circoscrizione Ovest di via Lorenzo da Prato, 17. Gli orari dei diversi uffici si possono controllare sul sito del Comune di Prato. Chi ha cambiato indirizzo e non ha ricevuto il tagliando adesivo con il nuovo indirizzo da applicare sulla tessera elettorale, deve contattare l'ufficio elettorale.