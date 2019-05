26.05.2019 h 12:35 commenti

Elezioni, alle 12 affluenza in linea con quella del 2014: a Prato ha votato un elettore su 5

Operazioni regolari nei seggi che resteranno aperti fino alle 23. A mezzogiorno il 20,41% degli aventi diritto ha già votato. Lunghe file in via delle Badie per il seggio allestito per i rumeni che votano per le Europee

Alle 12 la percentuale dei votanti registrata nel Comune di Prato è stata del 20,41%, pari a 27.555 elettori. Alla stessa ora nelle precedenti elezioni amministrative ed europee del 25 maggio 2014 si erano recati alle urne 27.985 elettori, ovvero il 20,52% dei votanti. In tutto gli aventi diritto al voto nel comune di Prato sono 131.284 per le elezioni europee e 134.991 per le amministrative.



I cittadini possono richiedere il duplicato della tessera elettorale all'ufficio elettorale ed il rinnovo della carta di identità all'ufficio anagrafe di piazza Cardinale Niccolò 13. Entrambi i servizi sono garantiti anche dagli uffici decentrati che rimarranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto.

Intanto stamani una lunga coda di elettori si è formata in via delle Badie all'esterno della Circoscrizione, dove è stato allestito il seggio per i rumeni che vogliono votare per il parlamento Europeo e non sono riusciti a tornare in patria. Centinaia le persone in fila in attesa di poter esercitare il proprio diritto di voto.