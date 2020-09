20.09.2020 h 12:28 commenti

Elezioni, alle 12 a Prato ha votato il 16% degli elettori. Dato superiore all'affluenza del 2015

Dalle 7 alle 12 hanno si sono recati ai seggi in 21.468. Si può votare fino alle 23 di stasera e domani dalle 7 alle 15

Le operazioni di voto nel Comune di Prato per le Elezioni regionali 2020 e per il Referendum Costituzionale si sono state ufficialmente e regolarmente aperte alle 7 di questa mattina in tutti i 179 seggi elettorali. Si vota oggi 20 settembre dalle 7 alle 23 e domani lunedì 21 dalle 7 alle 15: lo scrutinio per il Referendum inizierà alla chiusura del seggio, subito dopo quello delle Regionali.comunicata ad un quarto d'ora dalla prima rilevazione della giornata, è stata del 16,03%, pari a 21.468 elettori. Alla stessa ora nelle precedenti Elezioni regionali del 31 maggio 2015 (in un'unica giornata) si erano recati alle urne il 15,05%, pari a 20.399 elettori. In tutto gli aventi diritto al voto per il Comune di Prato sono 133.899.Per quanto riguarda invece il Referendum, hanno votato 21.484 elettori, il 16,52% su 130.046, mentre nel precedente Referendum popolare confermativo del 4 dicembre 2016 a quest'ora si erano espressi 30.551 elettori, pari al 23,03% degli aventi diritto.Il prossimo comunicato con i dati sull'affluenza alle urne è previsto dopo le 19, ora della seconda rilevazione. I dati, costantemente aggiornati, possono essere seguiti sul sito Internet del Comune di Prato all’indirizzo www.comune.prato.it o sulla rete civica Ponet- Per poter votare sarà necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido (carta di identità, passaporto, porto d'armi o patente di guida) e con la propria tessera elettorale, verificando di avere ancora spazi disponibili per la timbratura.- Per tutta l'apertura dei seggi elettorali chi ha bisogno di richiedere la Carta d'Identità Elettronica o il duplicato della tessera elettorale per smarrimento o esaurimento degli spazi per la timbratura può andare senza appuntamento all'ufficio anagrafe in piazza Cardinale Niccolò 13. Entrambi i servizi sono garantiti anche presso gli uffici decentrati: Circoscrizione Est di viale Alcide De Gasperi, 67; Circoscrizione Nord di via Sette Marzo 1944, 15/2 (località Galcetello); Circoscrizione Ovest di via Lorenzo da Prato, 17. Gli orari dei diversi uffici si possono controllare sul sito del Comune di Prato. Chi ha cambiato indirizzo e non ha ricevuto il tagliando adesivo con il nuovo indirizzo da applicare sulla tessera elettorale, deve contattare l'ufficio elettorale.