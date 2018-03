21.03.2018 h 13:46 commenti

Elezioni a Poggio, Puggelli candidato del centrosinistra. Venerdì l'ufficializzazione

Sarà l'attuale vicesindaco a scendere in campo per confermare la guida del Comune dopo 10 anni di governo Martini. Venerdì sarà lanciato anche il progetto Poggio Lab

Si mette in moto la macchina elettorale in vista delle comunali di Poggio a Caiano che si terranno questa primavera. Venerdì 23 marzo, alle 21 al Circolo Becagli (via Soffici), sarà presentato il candidato sindaco per il centrosinistra. Non ci dovrebbero essere sorprese in questo senso. Il nome per il dopo Martini, sindaco per dieci anni, è quello di Francesco Puggelli, 36 anni, medico, attuale vicesindaco.

In occasione della sua ufficializzazione sarà presentato anche "Poggio Lab", una piattaforma di confronto e un modo per raccogliere idee sul futuro del territorio: “La nostra città è ricca di energie e di voglia di fare e Poggio Lab, il laboratorio di Poggio, è il posto giusto per metterle in circolo e partecipare alle scelte del futuro - spiegano gli organizzatori - Lavoreremo in 5 gruppi, che saranno presentati all'iniziativa, ognuno dei quali si occuperà di decidere insieme le priorità della Poggio che verrà”.

Per dare il proprio contributo basta partecipare alla serata di venerdì 23 alle ore 21 al circolo Becagli e ai successivi incontri di Poggio Lab che si terranno venerdì 6 aprile alle 21 nello stesso luogo e venerdì 20 aprile alle ore 21 circolo di Poggetto (via Statale 114).

La piattaforma raccoglie idee anche attraverso i social: la pagina Facebook è Poggio Lab 2018 oppure c'è l'indirizzo poggiolab2018@gmail.com.