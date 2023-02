13.02.2023 h 20:44 commenti

Elezioni a Poggio, convergenza del centrodestra su un candidato civico. Ecco chi è

L'ufficialità sarà data nelle prossime ore ma intanto si registra la piena disponibilità dell'interessato, alla sua prima esperienza politica

(e.b.)

Il centrodestra poggese ha trovato il nome del candidato sindaco che mette tutti d’accordo. L’ufficialità sarà data nelle prossime ore ma la sua disponibilità a correre per le amministrative di questa primavera è considerata cosa certa. Si tratta di Riccardo Palandri (foto), 56 anni, volontario del circolo parrocchiale di Bonistallo di cui è presidente, rappresentante di commercio nel campo dell’arredo delle camere da letto per una ditta di Pistoia. Non ha alcuna esperienza politica o tessere. La sua è una candidatura civica che è riuscita a mettere d’accordo tutte le anime del centrodestra, da Fratelli d’Italia che da primo partito, ovviamente, “detta legge”, alle forze più moderate della coalizione. Il nome di Stefano Grossi, già candidato in passato con il centrosinistra, non ha trovato pieno consenso e il gruppo si è rimesso a guardarsi intorno per trovare la figura giusta su cui poter convergere e lanciare la sfida al sindaco uscente Francesco Puggelli del Pd che ha già ufficializzato la corsa per il bis. Poche settimane e dal cilindro è uscito questo nome inedito.Poggese da quasi 30 anni e residente, in particolare, a Poggetto con la sua famiglia, Palandri contende a Puggelli il voto dell’elettorato della parrocchia di Bonistallo a cui appartiene anche il primo cittadino e in generale il voto moderato che caratterizza il comune mediceo. Una sfida interessante quindi, in un momento storico molto particolare che vede il centrodestra con il vento in poppa. La base operativa sarà la sede di Fratelli d’Italia inaugurata ieri in Largo Mazzei nel centro del paese. Un’inaugurazione a cui hanno partecipato anche il sottosegretario al ministero dell’agricoltura Patrizio La Pietra, la deputata Chiara La Porta, i consiglieri regionali Francesco Torselli e Alessandro Capecchi, il coordinatore dei comuni medicei Giovanni Sardi e la consigliera comunale Valentina Lanzillotto.