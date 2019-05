27.05.2019 h 18:41 commenti

Elezioni, a Montemurlo trionfo di Simone Calamai che vince già al primo turno

Il Comune resta al centrosinistra. Il candidato del centrodestra Matteo Mazzanti si è fermato sotto il 30 per cento

Simone Calamai è il nuovo sindaco di Montemurlo. Il candidato del centrosinistra succede a Mauro Lorenzini dopo aver ottenuto quasi il 60 per cento dei voti, lasciando a debita distanza Matteo Mazzanti (Centrodestra) con il 28,3%. Ancora più distanziate le altre due candidate: Angela Tortolano dei 5 Stelle con 8,9% e Giuseppina Sabato (Lega Toscana) al 3,3.





Soddisfatto, e non poteva essere altrimenti, Simone Calamai: "Grande soddisfazione per il risultato che abbiamo ottenuto Montemurlo - dice -: ha premiato l'impegno di questi cinque anni, la dedizione ma anche il progetto che ci vede impegnati nella crescita di Montemurlo con attenzione alla qualità della vita". A Montemurlo, quindi, non c'è stato bisogno del ballottaggio e Simone Calamai, vicesindaco nell'ultima legislatura, guiderà il Comune per i prossimi cinque anni.

"Non siamo riusciti a incanalare sul territorio buona parte del voto di alcune liste delle Europee - ammette Matteo mazzanti -, è stato il traino che è mancato, determinando così il risultato. Ora continueremo a fare opposizione come abbiamo fatto per cinque anni partendo dal riavvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione".