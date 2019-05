23.05.2019 h 12:03 commenti

Elezioni a Montemurlo, proposte a confronto. Mazzanti attacca Calamai sul Creaf

Il candidato del centrodestra: "Calamai era in quel cda". Il candidato del sindaco del centrosinistra presenta il progetto per migliorare Oste mentre la pentastellata Tortolano punta a valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e storico

Mancano ormai poche ore all'apertura delle urne per scegliere il nuovo sindaco di Montemurlo. In questi ultimi giorni di campagna elettorale i tre candidati in corsa stanno presentando programmi e idee per il futuro della cittadina a ovest di Prato.

Angela Tortolano, candidata sindaco M5S, interviene sulla valorizzazione del territorio: “Vogliamo valorizzare tutto quello che è il nostro patrimonio ambientale, culturale e storico. Montemurlo ha risorse invidiabili e inoltre potrebbe essere un valido punto di partenza per tutti quei turisti che vorranno visitare la nostra splendida Toscana, siamo localizzati in un’area che permette di raggiungere in pochissimo tempo sia Firenze, che Prato che Pistoia. Le ville storiche sul nostro territorio sono un patrimonio che molti ci invidiano, eppure i montemurlesi solo salvo sporadici episodi possono usufruire di tanta bellezza. La collina è un altro fiore all’occhiello del nostro territorio, va valorizzata anche attraverso percorsi guidati che possano far riscoprire il piacere di immergersi nella natura per insegnare a rispettare il nostro ambiente”.

Il candidato a sindaco del centrosinistra, Simone Calamai, attuale vicesindaco, presenta invece un piano organico per migliorare ulteriormente la frazione di Oste partendo proprio dalla ex fabbrica rossa, intervento già previsto nel Piano operativo approvato di recente in consiglio comunale. "Si tratta di una previsione - spiega Simone Calamai - concretizzabile già a partire dalle prossime settimane. L'intervento, infatti, prevede innanzitutto l'abbattimento di gran parte del fabbricato con il conseguente recupero di circa 2mila metri quadri di spazi pubblici che saranno utilizzati per eventi di carattere culturale, come teatro e attività per giovani e associazioni, così che possano dare liberamente sfogo alla loro creatività". "Gran parte dell'area, poi - aggiunge Calamai - sarà restituita alla comunità come spazi pubblici adibiti a parcheggi, aree a verde e una nuova parte di piazza collegata all'attuale piazza Amendola". "La nostra volontà - conclude Calamai - è quella di migliorare ulteriormente il tessuto urbano, riqualificando la viabilità di Oste e i suoi marciapiedi. Un'attenzione particolare, infine, sarà dedicata alla sicurezza idraulica della frazione con interventi specifici, come l'attuale impianto di sollevamento di Mazzaccheri, messo recentemente in campo".

Calamai è il bersaglio dell'attacco politico del candidato sindaco del centrodestra, Matteo Mazzanti, che lo tira dentro al caso Creaf: "Una partecipata che ha generato un buco di oltre 20 milioni di soldi pubblici non è un qualcosa di cui andare fieri. Calamai ha fatto parte del Consiglio di amministrazione del Creaf, oltre ad avere posseduto la delega alle società partecipate durante l’ultimo quinquennio. Una presenza scomoda quella nel cda, presente nel vecchio curriculum del candidato, ma cancellata in quello attuale". Critica a cui si aggiunge una proposta relativa ai servizi resi dalle partecipate: "Noi - spiega Mazzanti - abbiamo proposto di rendicontare regolarmente la soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti dalle partecipate. L’obiettivo è inserirli nelle decisioni strategiche dell’amministrazione ed orientare l’operato delle società. Non ha senso offrire servizi a cascata che nel tempo vanno perdendo efficienza, efficacia ed economicità. Vogliamo garantire la massima qualità dei servizi offerti alla cittadinanza”.