04.09.2021

Elezioni a Carmignano, tre candidati ai nastri di partenza per conquistare la poltrona di sindaco

Un uomo, ovvero il sindaco uscente, e due donne. Flop del progetto siglato Lega Toscana che alla fine ha battuto ritirata

Federico Migaldi, 49 anni, falegname, Tamara Cecconi, 48 anni, impiegata settore trasporti; Ilenia Cavaciocchi, 40 anni, impiegata settore energetico, Dario Di Giacomo, 33 informatico, Chiara Fratoni, 43 anni, impiegato settore medico, Andrea Drovandi, 52 anni, operaio; Chiara Lorenzini, 24 anni, neolaureata; Marco Grassi (detto panìco), 66 anni, idraulico in pensione; Costanza Pacinotti, 24 anni, geometra; Jacopo Palloni, 35 anni personal trainer, Patrizia Picchi, 58 anni, agente immobiliare, Vincenzo Soricillo, 61 anni, tecnico area scientifica università di Firenze; Viola Rossi, 49 anni, professoressa di scienze motorie; Michele Trinci, 44 anni, operatore ecologico; Maria Luisa Vannucchi (detta Isi), 55 anni, coordinatrice e istruttrice attività motoria; Luigi Angelo Verny, 64 anni, bancario in pensione.

Sarà un corsa a tre quella per scegliere il nuovo sindaco di Carmignano. Alle 12 l’ufficio elettorale del comune del Montalbano ha fischiato la chiusura dei termini per presentare le candidature e le relative liste in vista delle elezioni del prossimo 4 ottobre. Ne sono arrivate tre: quella del sindaco uscente Edoardo Prestanti, Idee per Carmignano (Pd, Psi, Sinistra italiana, Europa, sinistra civica ecologista) quella di Angela Castiello, Centrodestra per Carmignano (Lega, FdI, FI), e quella dell’ex presidente del Consiglio comunale Belinda Guazzini, Senso civico (appoggiata esternamente da Iv, Azione, + Europa). In competizione quindi ci sono due donne e un uomo. Niente da fare per la lista della Lega Toscana dopo la rinuncia dell’avvocato Davide Melone della Lega Salvini premier. Il gruppo ha preferito lasciar perdere. Il senso di rivalsa provato nei confronti del resto del centrodestra per la scelta di Castiello, evidentemente non è risultato sufficiente a comporre una lista e sopratutto un progetto per il territorio.Vediamo quindi le singole liste in gara seguendo l’ordine che è stato sorteggiato dalla commissione elettorale. Il numero minimo dei candidati è 12 ma c’è chi, come Prestanti e Guazzini ne ha inseriti di più, rispettivamente 16 e 13.“La squadra - spiega Castiello - è composta da persone che sono di Carmignano tra residenti, esercenti, professionisti che ci lavorano e semplici cittadini. Altri candidati risiedono fuori comune ma a vario titolo vivono la realtà carmignanese portando avanti progetti di più ampio respiro. Abbiamo voluto dare il merito alla territorialità intesa nel senso più vasto del termine”.Giovanni Sardi, 32 anni, libero professionista; Marco Albertini, 34 anni, impiegato; Federica Bini, 25 anni, studentessa magistrale in biotecnologia; Sebastiano Coppola, 23 anni, disoccupato; Filippo Favi, 47 anni, avvocato; Francesca Fratini, 47 anni, ragioniera; Simone Noci, 34 anni, operaio in azienda agricola; Mauro Pancrazi, 70 anni, imprenditore; Silvia Pecchioli, 50 anni, impiegata, Rosa Irene Salinaro, 56 anni, casalinga caregiver; Eleonora Torrini, 65 anni, imprenditrice in azienda agricola; Carmine Vitiello, 62 anni, ispettore della guardia finanza in pensione.“Questa lista - spiega Guazzini - Nasce dalla voglia di alcune persone di unire la comunità su un progetto concreto al di là delle appartenenze politiche per cercare di risolvere i problemi invece di dividerla su questioni ideologiche.Ritengo questo primo step un bel successo, non era scontato riuscire a realizzare un progetto così ambizioso e mi sento veramente orgogliosa e desidero ringraziare tutti quelli che stanno lavorando con me, candidati e non”.All'interno del gruppo candidati ci sono professionisti, dipendenti privati e pubblici, pensionati e studenti. Il dettaglio su chi sono, nome per nome, sarà fornito nei prossimi giorni.Maria Isabella Gentilezza, 52 anni; Giovanni Nicolosi detto Gianni, 56 anni; Monica Picchi, 60 anni; Marcello Collini, 64 anni; Liboria Musso 48 anni; Sauro Leporatti, 64 anni; Myriam Laurenti, 68 anni; Giulio Mencattini, 39 anni; Fiorella Gatto, 51 anni; Andrea Cecconi, 44 anni; Andrea Borselli, 56 anni; Alessandro Riggio, 20 anni e Augusto Guidi, 57 anni.Otto donne e otto uomini, persone sia di partito che espressione del mondo delle associazioni e anche due assessori uscenti “Tratto comune dei nostri candidati - afferma Prestanti - è di essere tutte e tutti del territorio comunale, fortemente radicati e con un’ampia conoscenza delle realtà e delle problematiche. Mi dicono che in altre liste ci sono più rappresentanti della provincia di Prato e di Pistoia che di Carmignano. Queste forze politiche non sono né radicate e né rispettano i nostri concittadini che meritano rappresentanti del territorio”