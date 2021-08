"Un riconoscimento per la mia dedizione al territorio di Carmignano". Così l'avvocato Davide Melone definisce la sua candidatura a sindaco sotto il simbolo della Lega Toscana come pubblicato ieri 23 agosto in anteprima da Notizie di Prato (leggi) Dopo lo strappo con il centrodestra e in particolare con il partito di provenienza, la Lega Salvini premier, Melone è pronto a mettersi in gioco per le comunali del 4-5 ottobre prossimo rimarcando il suo attaccamento al territorio in antitesi alla candidata del centrodestra, Angela Castiello che entra subito nel suo mirino: "A sostegno del mio impegno per la comunità basti ricordare il mio operato in qualità di vice presidente della Misericordia di Carmignano e in particolar modo le battaglie per ottenere un medico a bordo dell’autoambulanza. Vorrei aggiungere che a me non interessa tanto un eventuale candidatura ma il fatto di poter essere un efficiente punto di riferimento. Mi sento lusingato per il fatto che la Lega toscana e l’onorevole Silli abbiano voluto riporre in me una fiducia tale da considerarmi un'alternativa al centrosinistra e alla lista di centrodestra, la quale lista, come è noto vede quale candidato sindaco la Castiello, donna di sinistra e che ancora oggi risulta (salvo verifiche o smentite) consigliere del cda della Fondazione Casa Pia dei Ceppi su nomina del Comune di Prato". L'onorevole Silli di Coraggio Italia, però, frena sull'appoggio suo e del partito che rappresenta all'intera operazione: "Mi trovo a Roma in commissione Difesa per gestire la vicenda Afghana, i dirigenti provinciali del partito mi dicono che al momento non abbiamo ufficialmente dato il nostro appoggio a nessuno. Per altro non conosco personalmente Melone. Ci sarà tempo e modo per approfondire”.