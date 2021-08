23.08.2021 h 16:02 commenti

Elezioni a Carmignano, colpo di scena: Melone si candida a sindaco con la Lega Toscana

L'avvocato carmignanese non ci sta a essere messo all'angolo dal resto del centrodestra che gli ha preferito Angela Castiello. Il centrodestra è quindi spaccato e il numero delle liste sale a 4.

Colpo di scena in vista delle elezioni comunali di Carmignano che si terranno il prossimo 4-5 ottobre. L'avvocato carmignanese Davide Melone si candida a sindaco con il simbolo della Lega Toscana, partito federalista autonomista fondato dal pratese Emilio Paradiso. Lo confermano fonti vicine al legale.

Melone, che da oltre un anno tutti davano per candidato della Lega Salvini premier e in generale del centrodestra, ma che all'ultimo momento è stato messo all'angolo per far posto alla pratese Angela Castiello, ex M5S ed ex lista Biffoni, presidente del Comitato provinciale area pratese,

rialza la testa e punta a prendersi la sua rivincita personale correndo comunque da candidato sindaco e senza allontanarsi troppo dall'area in cui militava. Del resto, quando a fine luglio ha ufficializzato la sua uscita dalla locale Lega ha specificato che avrebbe continuato a seguire e a votare Matteo Salvini proprio per rimarcare il dissenso rispetto alle scelte dei livelli comunali e provinciali. Non si tratta solo di vendetta personale. Melone guida un gruppo, sembra piuttosto nutrito, di attivisti e simpatizzanti di centrodestra delusi che non si riconoscono nella candidatura della Castiello e che pertanto sono motivati più che mai a far sentire la propria voce. Del resto anche il deputato di Coraggio Italia, Giorgio Silli, ha preso le distanze dalla candidatura di Castiello subito dopo la sua ufficializzazione e non è un dettaglio trascurabile in termini di peso politico. Per la Lega Toscana non è un problema, e non lo è mai stato, correre contro il Carroccio. L'accordo di non belligeranza è finito insieme alle regionali e la guerra fratricida può riprendere da dove è stata interrotta. Ecco perchè non è stato difficile per Melone e company, ottenere il simbolo.

In sostanza, il centrodestra è spaccato. Con la candidatura della Lega Toscana, le liste in gara salgono a quattro. Tante per un comune piccolo come Carmignano che elegge il sindaco al primo turno senza ballottaggio. Oltre a Melone (Lega Toscana) e a Castiello (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia), c'è l'ex presidente del Consiglio comunale, Belinda Guazzini, alla guida di una lista civica appoggiata da Italia Viva, + Europa e Azione e il sindaco uscente, Edoardo Prestanti del Pd. In questi giorni è in corso la raccolta delle firme necessarie per la presentazione formale di ogni lista. Le normative antiCovid ne hanno dimezzato il numero, già basso: da 80 a 40. Non dovrebbe essere un problema per nessuno chiudere il cerchio.

In ogni caso c'è tempo fino al 4 settembre.

(e.b.)