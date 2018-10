14.10.2018 h 12:10 commenti

Elettricista provoca corto circuiti nei negozi e poi si presenta per riparare il guasto: denunciato

Nei giorni scorsi alcuni commercianti avevano segnalato la cosa. L'uomo si faceva trovare "casualmente" sempre sul posto dove si era verificato il black out e dietro compenso sistemava quanto da lui stesso provocato

Aveva raggirato alcuni commercianti della città creando ad arte black out elettrici ai loro negozio per poi intervenire e riparare il guasto da lui stesso provocato, naturalmente dietro lauto compenso. Ma adesso l'attività dell'elettricista truffatore è stata interrotta dai carabinieri di Vaiano che hanno identificato e denunciato un 41enne fiorentino pregiudicato.

L'allarme era stato dato nei giorni scorsi da alcuni esercenti che era finiti vittime di un umo che, creando blackout e cortocircuiti improvvisi agli impianti, raggirava i titolari facendosi trovare “casualmente” nei negozi. Dopo la denuncia di una delle vittime, i militari dell’Arma hanno effettuato indagini sulla vicenda riuscendo a dare un nome al truffatore, che è stato quindi denunciato.

