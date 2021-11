03.11.2021 h 13:40 commenti

Eletto il consiglio comunale dei ragazzi, potrà partecipare alle commissioni

Trentadue ragazzi di seconda e terza media rappresenteranno gli studenti nella vita cittadina. Secondo il regolamento approvato, potranno presentare alle commissioni comunali le loro richieste

Piccoli consiglieri crescono. Il Consiglio dei ragazzi oggi 3 novembre ha tenuto il suo primo incontro, proprio nella sala del Consiglio del comune di Prato. Trentadue studenti degli istituti comprensivi pratesi, equamente divisi fra maschi e femmine, in carica per due anni (già eletti i ricambi per i ragazzi che passeranno alle superiori il prossimo anno) porteranno nelle commissioni comunali le proposte e le richieste per migliorare la vita nella scuola, ma anche nei quartieri dove vivono. Ad accoglierli la giunta comunale con il presidente del Consiglio Gabriele Albertri che insieme all'assessore Ilaria Santi hanno portato avanti l'iniziativa. "Una versione ridotta e semplificata del Consiglio comunale - ha spiegato Alberti - con tanto di regolamento approvato. Gli incontri nel Salone saranno pochi, puntiamo maggiormente alla partecipazione nelle commissione comunali dove i ragazzi potranno presentare le loro richieste".

Come in tutte le campagne elettorali, anche per quella dei ragazzi, ci sono state le candidature e gli incontri, qualcuno ha anche stampato volantini con tanto di programma e di proposte. E proprio le prime richieste sono state fatte questa mattina: dai più cestini nei quartieri, a spazi nelle scuole per le attività polivalenti.

"I nostri studenti hanno risposto con entusiasmo - ha spiegato Caterina Santi insegnante della secondaria Tintori - un'iniziativa che ci aiuta anche a insegnare una materia importante come l'educazione civica".

A tutti i partecipanti è stato consegnato un kit con il quaderno di educazione civica dove sono riportati anche alcuni articolo della Costituzione, un taccuino e una spilla.