09.03.2023 h 12:27 commenti

Effetto Schlein sul Pd pratese: in soli tre giorni sono 40 i nuovi tesserati al partito

La federazione pratese è la seconda in Toscana dopo Firenze e la sesta in Italia per crescita di iscritti in numeri assoluti. Il segretario Biagioni: "Qui il vento soffia forte. Iscrivetevi e aiutateci a cambiare!"

In soli tre giorni, da quando è stato riaperto il tesseramento online del Partito Democratico, i nuovi iscritti a Prato sono stati 40. Un numero che, come sottolinea Stefano Nenciarini, responsabile organizzazione dei Dem pratesi, fa della federazione di Prato la seconda in Toscana dopo Firenze e la sesta in Italia per numeri assoluti di crescita.

Un escalation che fa parlare di "boom di nuovi tesserati" al segretario Marco Biagioni che, sulla sua pagina Facebook, scrive: "Qui il vento soffia forte. Iscrivetevi e aiutateci a cambiare!".

Del resto che l'effetto Schlein e il dopo primarie stia agendo in toscana lo dicono i numeri a livello regionale. Sono infatti 680 le tessere del Partito Democratico sottoscritte in Toscana dalla riapertura del tesseramento voluta dalla neosegretaria a partire da lunedì 6 marzo. La Toscana è tra le prime tre regioni per numero di nuove adesioni insieme a Lazio e Lombardia. In Italia il totale dei nuovi iscritti è 7.500. Lo "Questo è solo l'inizio - sottolinea in una nota il segretario regionale Emiliano Fossi -. I numeri dimostrano che tra la nostra gente è scattato qualcosa. In tante e tanti si sono riappassionati alla politica e percepiscono nella nuova proposta del Pd una speranza. Siamo sulla strada giusta".