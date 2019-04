03.04.2019 h 14:04 commenti

"Effetto Leonardo", cinquanta artisti interpretano il genio di Vinci

Si apre il 5 aprile la mostra dedicata alle interpretazioni dei capolavori leonardiani: dalla Gioconda allo studio sulle macchine. Ottanta opere d'arte della collezione di Carlo Palli saranno in mostra a Palazzo Pretorio fino al 30 giugno

Ottanta opere di cinquanta artisti contemporanei interpretano Leonardo da Vinci, attraverso la mostra Effetto Leonardo che sarà visitabile da venerdì 5 aprile al Palazzo pretorio e resterà aperta fino al 30 giugno. Curata da Stefano Pezzato, si fonda sulla collezione di Carlo Palli di oltre 1.500 opere dedicate al genio di Vinci . “E’ il nostro omaggio a Leonardo nell’ anno in cui si celebrano i 500 anni dalla sua morte - ha sottolineato l’assessore alla cultura Simone Mangani – ma è anche una rinnovata collaborazione con il Museo d’arte contemporanea Pecci”.Opera simbolo della mostra è il ritratto senile di Leonardo rielaborato da Man Ray, mentre l’ouverture è la tela paroliere di ben Vautier, ma nelle tre sale del piano terra e in una al primo piano negli ex locali del Monte dei Pegni, sono esposte interpretazioni della Monna Lisa, studi sulla scrittura, sul volo e sulle macchine.“Effetto Leonardo – ha spiegato il curatore – è il frutto di una mediazione fra la mia visione e quella di Palli, ma è soprattutto è un discorso sull’arte di Leonardo partendo dal suo mito, passando per i suoi capolavori e i suoi codici rivisti, tra gli anni Sessanta e il Duemila, da diversi artisti”.Tra le opere esposte anche una di Yoho Ono e di Giovanni Fontana.“La mostra – ha sottolineato Carlo Palli – è una selezione di una collezione che è nata a partire dal 1995, da allora è sempre cresciuta e mi auguro che possano essere fatte numerose altre esposizioni”.L’inaugurazione è prevista per domani 4 aprile alle ore 18,30 mentre sabato 7 aprile alle 10,30 è prevista Una colazione ad arte. Nella grande sala a piano terra, circondati da alcune delle opere che compongono l’esposizione temporanea, gli ospiti potranno degustare con calma una piacevole colazione accompagnati dal collezionista Carlo Palli e dalla conservatrice Rita IacopinoSeguirà una visita guidata alla temporanea lungo le sale a piano terra e al primo piano dell’ex Monte dei Pegni che ospitano le opere.L’appuntamento, in collaborazione con Caffè delle Logge, propone colazione, e visita guidata al costo complessivo di 10 euro. Posti limitati, prenotazione consigliata al numero 0574 1934996 o direttamente in biglietteria il giorno dell’evento fino a esaurimento posti.In aprile e in maggio gli appuntamenti intorno a Effetto Leonardo continueranno con conferenze d’arte di approfondimento e visite guidate tematiche.