Effetto alluvione, in calo la domanda di case a piano terra e con seminterrato

Secondo un'indagine di Mediatori Group, sull'onda dell'emotività sono cambiate le esigenze dei compratori, che spesso si presentano agli appuntamenti con periti idraulici. A Vaiano, invece, boom di richieste per gli affitti di capannoni

Come era successo durante il covid, anche dopo l'alluvione sono cambiate le richieste di chi cerca casa, almeno di coloro che intenzionati a farlo nel breve periodo.

Le abitazioni nelle zone alluvionate non sono più appetibili: in generale c'è qualche preoccupazione ad acquistare quelle a piano terra, con seminterrato e garage, crescono infatti le richieste di quelle ai piani alti. A dirlo un'indagine di Mediatori Group a tre settimane dal 2 novembre.

"C'è ancora un po' di apprensione – ha spiegato Giorgio Bonfanti, responsabile Mediatori Group Prato Est e Coiano – Il mercato della compravendita, soprattutto nelle zone alluvionate, potrebbe registrare una frenata fino al 31 dicembre. Chi compra è comunque preoccupato. Crescono, ad esempio, le richieste di poter far visionare immobili e garage da periti idraulici. Sono convinto che sia una fase passeggera che non impatterà in modo drastico sul mercato".

In Val di Bisenzio le criticità maggiori sono, ovviamente, a Vaiano e in alcune frazioni di Cantagallo dove le case danneggiate potrebbero incorrere in un deprezzamento, mentre la fragilità dei collegamenti, evidenziata durante il nubifragio, rende meno appetibili gli acquisti.

"In questo momento prevale l'emotività - spiega Paola Vignolini responsabile di Mediatori Group Vaiano- Per quanto riguarda l'acquisto di abitazioni ci sono stati anche clienti che hanno chiesto di rimandare le visite o hanno sospeso la trattativa". Diverso l'andamento degli affitti, soprattutto dei capannoni industriali per cui si è scatenata una vera e propria caccia all'immobile asciutto e lontano dal fiume. Secondo i dati forniti da Mediatori group, (primo trimestre 2023) nella provincia di Prato le compravendite immobiliari hanno registrato un lieve segno positivo (+1,8%), anche se con variazioni molto diverse nelle varie macro aree. A Montemurlo le transazioni immobiliari sono cresciute dell'11,6% a Prato del 3%, mentre nel Montalbano e in Val di Bisenzio si assiste a un calo rispettivamente dell' 8,9% e 5,2%.

Vaiano, Vernio e Cantagallo sono le zone meno care dove acquistare casa con una spesa media di 1.255 euro al metro quadro, mentre quella provinciale si aggira intorno a 1.072 euro al metro quadrato