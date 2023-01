17.01.2023 h 11:32 commenti

Educare alla pace con l’Atlante delle guerre, domani alla Casa del Popolo di Paperino

La presentazione è in programma alle 18. Prevista la presenza dell'assessore regionale Spinelli e del sindaco e presidente di Anci Toscana, Biffoni. L'iniziativa intende promuovere una cultura di pace attraverso incontri nelle scuole e nei circoli

Conoscere le guerre che si stanno combattendo nel mondo per educare alla pace. E’ l’obiettivo dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, l’iniziativa editoriale dell’associazione 46° Parallello che da molti anni offre il quadro dei conflitti mondiali, sia quelli di cui si parla tutti i giorni, sia quelli di cui si ricorda a malapena l’esistenza. Uno strumento potente non solo per essere informati, ma anche per comprendere le ragioni che sono alla base delle guerre in corso.

L’undicesima edizione dell’Atlante viene presentata a Prato domani, mercoledì 18 gennaio, alle 18, alla Casa del Popolo di Paperino (via dell'Alloro 14). All'incontro parteciperanno l’assessora regionale Serena Spinelli, il sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni, Raffaele Crocco, direttore dell’Atlante delle Guerre, e Gianluca Mengozzi di Arci Toscana.

L’iniziativa si inserisce nel percorso sviluppato con il progetto ‘Cosmopoli’, cofinanziato dalla Regione Toscana, grazie al quale Arci e Anci Toscana, insieme a 46° Parallello, hanno realizzato incontri nelle scuole e nei circoli con l'obiettivo di costruire e promuovere una cultura di pace.

“Non c’è alternativa alla pace – sottolinea l’assessora Spinelli – che è e resta l’unica scelta possibile, la condizione essenziale per l’umanità. Per la Regione il sostegno al progetto ‘Cosmopoli’, compresa la presentazione e la promozione dell’Atlante delle guerre, rappresenta la volontà di favorire la conoscenza approfondita non solo dei conflitti in corso ma anche dei loro legami con il fenomeno globale della migrazione. In questo senso, il progetto intende realizzare percorsi di educazione alla cittadinanza per sviluppare il senso di appartenenza di ciascuno di noi ad una comunità ampia”.



