05.04.2018 h 08:31 commenti

Edoardo riavrà l'hugbike: gara di solidarietà dopo il furto del tandem per bambini autistici

Il caso è approdato anche alle televisioni nazionali. Le Bombette si sono offerte di farsi carico della cifra ma è tutto un fiorire di iniziative spontanee. La famiglia: "Con il ricavato compreremo altri tandem da donare a ragazzi come Edo"

Edoardo riavrà presto il suo hugbike, il tandem speciale realizzato per bambini autoistici, che è stato rubato dal garage della sua abitazione durante il week end di Pasqua ( LEGGI ).

Non sarà proprio quello portato via dai ladri, che nonostante il clamore mediatico non hanno fatto quel gesto di buona volontà che la situazione avrebbe richiesto, ma uno analogo, pagato interamente dalla Confraternita delle Bombette di Prato, come spiega alla Nazione il suo presidente Alessandro Santi: "Ci faremo carico integralmente delle spese".

Ma quella delle Bombette è solo la punta di un iceberg di solidarietà che in queste ore sta travolgendo la famiglia di Edoardo, il cui caso è approdato anche alle televisioni nazionali con Rai e Mediaset che ieri si sono occupate della vicenda. Dal Comune alle associazioni impegnate in prima fila per l'autismo, fino a tanti privati cittadini, è una corsa a fornire il proprio sostegno. E proprio una corsa benefica potrebbe essere organizzata per il prossimo sabato 14 aprile con l'intento di raccogliere fondi.

E visto che l'hugbike di Edoardo sarà ricomprata dalle Bombette, ecco l'idea della famiglia di utilizzare tutti i fondi raccolti per acquistare altri tandem simili da donare a bambini affetti da autismo. Per far sì che la "bicicletta degli abbracci" (questo il significato di hugbike) diventi il simbolo della solidarietà e della generosità dei pratesi.