Edoardo Prestanti confermato sindaco di Carmignano con oltre il 70%

Un plebiscito per il sindaco uscente che migliora di quasi 1.300 voti il risultato di cinque anni fa. Secondo il Centrodestra con Angela Castiello con poco più del 19% mentre Belinda Guazzini e la sua lista civica non arrivano neanche al 10%

(e.b.)

Con il 71,59% dei voti,del Pd si conferma sindaco di Carmignano. Un risultato straordinario, oltre le aspettative e comunque ven al sopra dell’esito delle urne di cinque anni fa quando Prestanti ottenne poco meno del 52%, pari a 2804 voti. Oggi il sindaco uscente ne ha totalizzati circa 1.300 in più e precisamente 4.109. Un voto, quindi, che si traduce in giudizio positivo sul governo del territorio di questi cinque anni. Il sindaco però, non ha potuto festeggiare con la sua squadra e con i suoi sostenitori questo plebiscito perché ancora sottoposto ad accertamenti dopo il malore registrato venerdì scorso. La sua assenza si è fatta sentire ed è stata una festa a metà ma il suo nome è stato gridato a gran voce nella consueta foto di gruppo fatta al termine dello scrutinio di tutte e 16 le sezioni.Secondo posto, con il 19,23%,del Centrodestra, comunque soddisfatta per aver riportato la coalizione ad avere 4 consiglieri dai due del precedente mandato, ma va detto che la coalizione perde sul campo oltre 150 voti rispetto alle precedenti amministrative e ben 1.733 rispetto alle regionali 2020. In attesa dei risultati, l'assenza dei rappresentanti provinciali dei tre partiti, fatta eccezione per, coordinatore provinciale vicario di Forza Italia, ha fatto subito percepire che la battaglia per il centrodestra era già considerata persa."Abbiamo retto nonostante la mancanza di un'opposizione per cinque anni, un solo mese di campagna elettorale e il fuoco amico di chi puntava a una propria candidatura o lista. Ripartiamo da qui costruire quei famosi stati generali del centrodestra insieme agli alleati". Castiello motiva così la sconfitta: "Il poco tempo a disposizione non ha giocato a mio favore. - afferma Castiello - Non essendo di Carmignano avevo bisogno di più tempo per farmi conoscere. Comunque annuncio già da ora che la mia sarà un'opposizione durissima". Nonostante la sconfitta della coalizione, Fratelli d’Italia ottiene il suo risultato portando in Consiglio ben tre dei quattro posti assegnati (la quarta è Castiello).Terzo posto con neanche il 10% (il 9,18%) per, ex presidente del Consiglio comunale alla guida di una lista civica appoggiata esternamente da Iv, azione e +Europa. La sua sfida a Prestanti non ha fatto presa sull’elettorato. È l’unica della sua lista ad entrare in Consiglio. Lei si dichiara comunque soddisfatta e pronta a continuare: "E' un progetto nuovo, siamo cittadini semplici che si impegnano per il territorio. Siamo un germoglio, cresceremo".Il segretario del Partito democratico di Carmignano e fratello del sindaco,sottolinea il grande risultato ottenuto dal partito a cui appartengono la quasi totalità degli eletti: "Gli elettori hanno premiato il buon governo e il Pd ha dimostrato di essere radicato sul territorio e di essere capace di un risultato ben oltre le aspettative. Quanto ai nostri avversari penso che Guazzini abbia commesso un grave errore, quello della mancanza di coerenza: non si può stare quasi cinque anni in maggioranza e poi uscire 6 mesi prima delle elezioni per fare opposizione. Per il centrodestra invece è la mancanza di conoscenza del territorio. E' insostenibile arrivare qui a due mesi dal voto e candidarsi".L'affluenza è stata appena più alta delle precedenti elezioni comunali, il 52,57%.Il risultato bulgaro di Prestanti ha la sua punta più alta nella sezione 11, Seano zona Casa Rossa Ficarello, dove il sindaco ottiene l'80,24% dei voti. Seguono la 16, sempre Seano, con il 78,33%, la 6, Comeana, con il 75,03% e la 10, Seano, con il 75,91%. Il risultato più basso è alla sezione 14, Artimino, con il 62%, ma quasi doppio rispetto al primo mandato in termini di voti assoluti.