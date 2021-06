28.06.2021 h 13:05 commenti

Edizione zero per Sport on Serraglio, venti eventi organizzati nel playground

Oltre al tradizionale Torneo dei rioni di basket, anche esibizioni di danza, pallavolo, tennis da tavolo, Lacrosse, Fung Fu e Tai Chi. Primo appuntamento il 29 giugno, l'ultimo il 10 settembre con la camminata La vita in centro

Dal 29 giugno al 10 settembre il playground del Serraglio diventa un palazzetto dello sport all' aperto per accogliere non solo la pallacanestro, ma anche esibizioni di danza, di Tai Chi , Kung Fu, Qi Gong, ginnastica ritmica, tennis da tavolo, lacrosse, pallavolo.

Venti gli appuntamenti in programma per l'edizione zero di S.O.S. Sport On Serraglio organizzata da Sport per Prato in collaborazione con l'amministrazione comunale. La kermesse si chiuderà il 10 settembre con La vita in centro, seconda edizione della camminata tra le mura il cui ricavato sarà devoluto alla Lilt. Tutti gli altri eventi sono gratuiti.

" Una manifestazione - ha sottolineato Luca Vannucci Assessore allo sport - che è importante non solo per la qualità degli eventi, ma anche perchè segna l'inizio di un graduale ritorno alla normalità. Stiamo anche pensando, per il prossimo anno, di organizzare un calendario in tutta la città che duri almeno un mese."

Tutte le esibizioni iniziano alle 21 e si terranno nell'area del Serraglio dove è stata recentemente potenziata l'illuminazione e inaugurato il nuovo murales.

"Oltre al consueto appuntamento con il basket - ha sottolineato Luigi Galardi presidente di Sport per Prato - abbiamo coinvolto anche altre associazioni nell' ottica di fare rete. La risposta è stata eccezionale , qualche sport come il cricket però non ha potuto partecipare per le dimensione dello spazio a disposizione".

Due i tornei di pallacanestro organizzati che utilizzeranno anche il Playground dei giardini di viale Marconi: il 18/19 luglio torneo 3x3 del circuito Fip che vedrà alcuni incontri anche al , mentre dal 20 al 23 torna il Torneo dei rioni di Prato per le categorie Senior Giovanile minibasket femminile che come ogni anno sarà dedicato ai giocatori di basket pratesi scomparsi: Cristiano Carlesi, Andrea Ceccherini , Luca Coppini, Federico Giuntoni (a cui è dedicato il playground del Serraglio), Alessandro Roti, Marco Morganti, Simone Parretti e Alessandro Rosatino