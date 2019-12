27.12.2019 h 12:51 commenti

Edilizia scolastica, lavori straordinari all'ex caserma dei vigili del fuoco in attesa delle nuove aule

Nei primi mesi del prossimo anno verrà sostituita la pompa di calore della palazzina, intanto la Fil verrà spostata nella ex scuola don Bosco, liberando spazio per 25 aule destinate agli studenti delle scuole superiori

Nei primi mesi del 2020 la Provincia inizierà i lavori straordinari nell’ex caserma dei Vigili del Fuoco, in previsione della realizzazione di 25 nuove aule finanziate con fondi Parsec.

Secondo quanto previsto dagli accordi il Comune di Prato sposterà la sede della Fil, attualmente in via Galcianese, nell’ex scuola don Bosco, liberando così lo spazio necessario.

In attesa del trasloco la Provincia ha approvato lo studio di fattibilità per la sostituzione della centrale di condizionamento per un costo complessivo di 170mila. L’intervento prevede anche una serie di lavori complementari e aggiuntivi oltre alla sistemazione dell’area esterna

“E’ necessario agire con lungimiranza – spiega il presidente della Provincia Francesco Puggelli – per non ritrovarsi a soluzioni dell’ultimo minuto. Lo avevo precisato chiaramente a settembre e la Provincia si è messa subito al lavoro per garantire spazi adeguati a tutti e a non dover lavorare più sulle emergenze. Dietro la realizzazione di nuovi spazi scolastici c’è un costante e attento lavoro dell’amministrazione provinciale che, sulla base dei dati della crescita demografica dell'area pratese, programma gli spazi. Dall'altra parte proprio in queste settimane gli Istituti Superiori stanno realizzando un altrettanto fondamentale lavoro finalizzato ad orientare correttamente la scelta dei ragazzi presso i vari istituti sulla base anche delle effettive disponibilità.”









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus