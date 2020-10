07.10.2020 h 17:38 commenti

Edilizia scolastica, dal Governo altri 3 milioni di euro per le superiori: ecco come saranno spesi dalla Provincia

I contributi, utilizzati per l'ampliamento del Marconcino e del liceo Copernico, rientrano nei fondi per la manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico

Dopo i finanziamenti per l’edilizia scolastica leggere per mettere a norme le scuole secondo i protocolli anti covid, il Miur destina alle scuole superiori 3 milioni di euro da utilizzare per la costruzione di nuovi edifici.

Il ministro della pubblica istruzione Lucia Azzolina, ha infatti firmato un decreto interministeriale che assegna agli enti locali 855 milioni per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. In totale, 104 enti, tra cui la Provincia di Prato saranno finanziati con questo provvedimento

"La scuola- ha commentato Irene Galletti, Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle Toscana. Che ha diffuso la notizia- deve essere prima di tutto un luogo sicuro, ma non sempre, purtroppo, lo è stata. Stiamo sanando gravi lacune che abbiamo ereditato nel settore dell’edilizia, investendo in sicurezza e innovazione. Il prossimo passo sarà il Recovery Fund: buona parte delle risorse europee dovranno servire a migliorare il sistema dell’istruzione, anche per rendere più vivibili, confortevoli e moderni gli ambienti di apprendimento."

Soddisfatto anche il presidente della provincia Francesco Puggelli che utilizzerà i contributi per l’ampliamento del Marconcino e per quello del Copernico. “Come amministrazione provinciale, infatti, oltre ai quasi tre milioni per i lavori anti Covid, ammontano a oltre 10 milioni di euro gli investimenti per i tre prossimi edifici in cantiere e cioè quello del nuovo Copernico, la scuola di legno e l’edificio che sarà realizzato in via Galcianese. Con l’immissione adesso di nuove risorse, potremo sicuramente spingere sull’acceleratore e rafforzare altri progetti, come quello per la realizzazione della nuova scuola a Montemurlo”



