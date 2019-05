07.05.2019 h 14:23 commenti

Edilizia popolare, Spada: "Più case per il social housing e controlli stringenti per gli stranieri in graduatoria"

Il candidato del centrodestra vuole creare una società ad hoc per acquistare gli immobili all'asta giudiziaria e rafforzare le verifiche sugli alloggi posseduti nei paesi d'origine

Acquistare edifici all’asta giudiziaria, per poi destinarli al social housing. Daniele Spada,candidato sindaco per il centrodestra, lancia la sua proposta proprio da via di Gello dove, da sette anni, è bloccata la costruzione di un palazzo in seguito al fallimento della Cooperativa incaricata di realizzarlo con un fondo regionale. Edificio che rientra in un progetto più ampio per la costruzione di 72 appartamenti annunciato recentemente dalla giunta Biffoni. ( LEGGI “Per evitare che si ripetano queste situazioni – ha spiegato il candidato sindaco – abbiamo pensato di realizzare, coinvolgendo Epp, una società ad hoc che possa partecipare alle aste di appartamenti e edifici, in modo da dare soluzioni rapide e certe”.Lo staff di Spada ha già sottoposto il progetto ad alcuni tecnici che hanno indicato anche il percorso da fare. “L’idea – continua il candidato sindaco di centrodestra - è di creare un fondo a disposizione della società che farà la propria offerta soltanto a partire dalla terza asta deserta. In questo modo eviteremo anche quartieri ghetto con tutti i problemi che comportano e agiremo nella massima trasparenza”.Spada annuncia anche controlli molto più severi per l’assegnazione delle case popolari. “Per i cittadini stranieri – precisa – controlleremo anche che non abbiano case di proprietà in patria, inoltre per tutti saremo molto vigili per evitare i soliti furbetti”. Per incrementare il social housing il centrodestra propone anche una modifica del piano operativo, con sconti sugli oneri di urbanizzazione per chi destinerà una parte degli appartamenti all’affitto calmierato.“Prato – continua Spada – è la provincia peggiore della Toscana per quanto riguarda gli alloggi popolari: ne sono stati censiti 1.800, ma ne servirebbero almeno il doppio. C’è bisogno di dare risposte concrete e veloci”.