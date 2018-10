24.10.2018 h 17:23 commenti

Edilizia, numeri da brivido a Prato: in sei anni dimezzato il numero degli addetti

Oggi al Museo del Tessuto il congresso regionale della Fillea. La situazione pratese è peggiore di quella regionale che comunque ha visto una riduzione del 40% del totale

Negli ultimi 6 anni l'edilizia toscana ha perso 20mila addetti, pari a oltre il 40%del totale, e 3mila imprese mentre gli infortuni registrati nel 2018, compresi quelli mortali, sono in aumento rispetto al 2017. A Prato la situazione è ancora peggiore. La definisce “una strage di impatto sociale pesante e allo stesso tempo silenziosa", Giulia Bartoli che oggi, 24 ottobre, è stata confermata segretaria della Fillea Cgil Toscana al termine del 9°congresso regionale ospitato al Museo del Tessuto di Prato. I numeri disegnano un settore ridotto ai minimi termini dagli ultimi anni di forte crisi. Il monte salari denunciato è sceso del 20,1% e il numero di addetti sfiorando le 29mila unità è quasi dimezzato rispetto al 2011. Il lavoro è poco ma è anche non buono con un abuso di sub appalti e di partite Iva "improprie". Secondo i dati dell'Ispettorato nazionale del Lavoro nel 2017, su 34.586 aziende edili ispezionate, il 64,44% delle imprese è risultato irregolare”. Non va meglio sul fronte sicurezza del lavoro. Nei primi 8 mesi del 2018 gli infortuni sono aumentati del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2017; quelli mortali sono già 5 ma il bilancio annuale è destinato a peggiorare perchè la scorsa settimana è morto un operaio in un cantiere di Scandicci.

I numeri a disposizione della Fillea testimoniano anche un altro fenomeno: c'è una "ripresina"del settore ma questa non si è tradotta in un aumento degli occupati e delle imprese registrate nel sistema. "Significa che deve essere ancora cavalcata e ben direzionata. - spiega Giulia Bartoli - Per questo si deve puntare su investimenti per infrastrutture, manutenzioni, rigenerazione di edifici già esistenti". E ancora: "Il codice degli appalti ha introdotto buoni sistemi regolatori di un mercato spesso produttore di irregolarità e illegalità, è uno strumento normativo da migliorare ma da difendere, nei limiti al sub appalto, ad esempio, nel contrasto al massimo ribasso, provando ad includere nelle cifre non soggette a ribasso il costo delle manodopera al pari degli oneri alla sicurezza".

Il quadro pratese è più pesante rispetto a quello regionale. Tutti gli indicatori registrano numeri peggiori. Tra il 2011 e il 2017 il calo di addetti è stato del 42%, passati da 2.322 a 1.346 unità, mentre le imprese sono scese del 28% e oggi sono poco più di 400. Il monte salari denunciato è calato del 25,2% (passando da 12.859.776 a 9.618.220). Quanto alla variazione percentuale del valore aggiunto, nel settore delle costruzioni (periodo 2008-2016) si è registrata una riduzione superiore al 38%, uno dei peggiori dati in Toscana (fonte Istat).