Edilizia, autorizzati alcuni lavori di urgenza, ma la situazione resta pesante

Nei cantieri all'aperto è più facile mantenere le distanze di sicurezza fra i lavoratori. Ad aiutare il settore potrebbero essere i cantieri pubblici, soprattutto quelli stradali

A Prato il 25% delle imprese edili lavora dopo aver fatto richiesta alla Prefettura per proseguire l'attività non in base ai codici Ateco, ma per l'urgenza del lavoro iniziato. Il prefetto valuta caso per caso ogni domanda ; ad esempio ha autorizzato i lavori di un'azienda pratese per il completamento del tetto nel carcere di Pistoia, e quelli in un palazzo in cui abita un disabile. Casi particolari che non risollevano le sorti di un settore in profonda crisi. “I cantieri all'aperto – spiega Emilio Testa segretario Fillea Cgil - sono quelli che possono avere più possibilità di ripartire visto anche la facilità con cui si possono mantenere le distanze fra i lavoratori. Più difficile la situazione per la ristrutturazione degli appartamenti dove gli spazi sono contingentati”. Una possibilità per il settore potrebbero essere quella dei lavori pubblici, in particolare i cantieri stradali. “Potrebbe essere una doppia occasione – continua Testa – da una parte far ripartire un settore che da sempre è considerato il volano dell'economia, dall' altro sarebbe l'occasione per completare i lavori in tempi brevi e senza creare eccessivi disagi, visto l'inesistenza del traffico automobilistico in questo periodo”.

Intanto sono 1.674 aziende artigiane pratesi ad aver fatto ricorso alla cassa integrazione (Fsba) per un totale di 7.879 addetti, come sempre le richieste maggiori arrivano dal settore tessile e quello meccanico a seguire estetiste e parrucchiere. I dati riguardano il mese di marzo, ma i contributi, circa 1.100 euro a lavoratore, saranno estesi anche al mese di aprile.

