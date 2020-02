03.02.2020 h 11:31 commenti

Edifici scolastici sicuri, Poggio dà il via alla mappatura grazie ai finanziamenti ministeriali

Si comincia con le scuole Lorenzo il Magnifico e De Amicis per verificarne la vulnerabilità sismica. Si prosegue poi con il controllo di solai e controsoffitti alla Mazzei, Pertini e Lorenzo il Magnifico

Una mappatura dello stato di salute degli edifici scolastici per capire se e come intervenire. E' quanto realizzerà il Comune di Poggio a Caiano grazie ai finanziamenti ottenuti da bandi ministeriali specifici. "Questo approccio– commenta l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Bertini – è fondamentale per essere competitivi e pronti nel momento in cui si presentano bandi per i lavori di manutenzione e adeguamento alle normative vigenti. Fare i raggi-X agli edifici scolastici ci permette di impostare la progettualità futura”.

In particolare, le scuole Lorenzo il Magnifico e De Amicis saranno oggetto di uno studio di verifica della vulnerabilità sismica, grazie ad un progetto co-finanziato tra Ministero e Comune per un totale di quasi 12 mila euro. Il secondo bando, invece, prevede tre finanziamenti da parte del Miur – da 7 mila euro ciascuno, destinati rispettivamente alle tre scuole Mazzei, Pertini e Lorenzo il Magnifico – per verifiche strutturali dei solai e dei controsoffitti.

Il Comune è anche in attesa di risposta per altri progetti riguardanti l’edilizia scolastica. In particolare, un progetto da 35 mila euro per la scuola Mazzei ed uno da 18 mila euro per la Lorenzo il Magnifico, sono dedicati alla messa in sicurezza di tutta l’impiantistica. È anche in corso la presentazione di quattro ulteriori domande per lavori di adeguamento alla normativa antincendio per tutte le quattro scuole poggesi.

“Tutto questo lavoro preventivo – aggiunge l’assessore alla pubblica istruzione Fabiola Ganucci – è per la sicurezza dei bambini, che è sempre la priorità. Gli edifici scolastici hanno bisogno di essere adeguati alle normative entrate in vigore recentemente: dato che le nostre scuole sono messe bene rispetto a quelle di altre regioni, siamo spesso in fondo alle graduatorie per accedere ai bandi. Ma siamo dell'idea che prevenire sia meglio che curare. Sarei felice se in futuro si riuscisse ad aumentare lo spazio dedicato alle scuole e per la progettualità futura è essenziale questo passaggio di analisi”.