09.06.2022 h 17:57 commenti

Ecosostenibilità, sarà il Pin a certificare le aziende del distretto pratese

Il polo universitario ha sottoscritto un accordo con Astri per sviluppare attività di ricerca e formazione su molti aspetti tecnici legati all'economia circolare. Mossa per sganciarsi dai grandi brand che avevano preso campo dopo al chiusura del Buzzilab

Da oggi le aziende della filiera tessile del riciclo hanno un alleato importante, pronto a garantire scientificamente l'ecosostenibilità delle lavorazioni e del prodotto. Il Pin, Polo universitario Città di Prato e Astri, associazione tessile di riciclato italiana, hanno siglato un accordo quadro per sviluppare attività di ricerca e formazione su molti aspetti tecnici legati all'economia circolare. Un settore in cui Prato ha una tradizione secolare che necessita però di supporto, di sinergie e di comunicazione per cogliere a pieno le opportunità che arrivano da un mercato sempre più attento all'ecosostenibilità del prodotto. “L’attenzione all’economia circolare ed alla sostenibilità dei prodotti è una tendenza ineludibile tra i consumatori di tutto il mondo – dichiara Daniela Toccafondi, presidente del Pin – a Prato rappresenta una forma mentis e va rafforzata ed adeguata agli orientamenti del mercato mondiale. Il Pin è il luogo ideale per affrontare insieme alle imprese questi temi.”

Oltre a creare un collegamento diretto per la formazione, i docenti e i tecnici in materia di economia circolare, di ingegneria ambientale, meccanica e gestionale, anche attraverso i propri laboratori, faranno da spalla alle imprese per migliorare aspetti commerciali, tecnici e di certificazione che di fronte alla grande frammentazione della filiera comportano costi elevati, riduzione di competitività e scarso potere contrattuale. Particolarmente delicato è proprio il capitolo delle certificazioni, una vera e propria giungla in cui a tenere le redini sono spesso i grandi brand. Orfana del prezioso apporto garantito dal Buzzilab, l'associazione Astri cerca ora nell'approccio accademico del Pin un'armatura potente per tentare di invertire i rapporti di forza. “Questo accordo vuole essere l’inizio di una collaborazione importante – afferma Fabrizio Tesi, presidente Astri - per aiutare il nostro settore ad offrire risposte qualificate alle richieste dei clienti e ai cambiamenti in corso. La ricerca è importante e pensiamo possa rappresentare una opportunità di crescita per tutti”.