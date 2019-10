28.10.2019 h 10:19 commenti

Ecosistema urbano, Prato resta lontana dall'eccellenza: è 64esima nella classifica del Sole 24 Ore

Rispetto allo scorso anno leggero miglioramento di due posizioni mentre è +16 con il 2017. Bene verde urbano, differenziata e depurazione mentre dietro al lavagna per consumo di suolo e produzione di rifiuti urbani

nt

Prato è al sessantaquattresimo posto nella classifica nazionale delle città più 'green'. Lo dice l'indagine sull'Ecosistema urbano realizzata dal Sole 24 Ore con Legambiente. Rispetto al 2018, la città guadagna due posizioni (e non 16 come riportato dal quotidiano, che si riferisce al confronto con il 2017) e, fatte salve due o tre eccezioni, nel complesso conferma tutti i suoi indicatori che lo studio ha diviso in cinque macroaree: ambiente, aria, acqua, mobilità, rifiuti. Sul podio della classifica nazionale salgono Trento, Mantova e Bolzano, seguite da Pordenone e Parma.Con un valore assoluto di poco superiore al 50 per cento (50,7) e considerando che Trento è salita appena sopra l'81 per cento, Prato ce la fa a collocarsi nella fascia media della città più verdi. Nella macroarea 'ambiente', il miglior risultato è quello del verde urbano che mette Prato alla 36esima posizione su 104 province, mentre il peggiore è quello dell'uso efficiente del suolo con un misero 98esimo posto che, tradotto, ci dice che in una scala da 1 a 10 e tenendo conto del suolo disponibile e del numero degli abitanti, il rapporto di consumo è all'8,70.Bene, in un quadro generale, la raccolta differenziata: Prato è al 37esimo posto ma occorre segnalare che nel 2018 era al 22esimo e dunque quello che ad una prima lettura dell'indagine salta agli occhi come un risultato positivo, in realtà non lo è. Restando al tema rifiuti, Prato è tra le peggiori in Italia – 87esima su 104 province – per produzione di rifiuti urbani: ogni pratese ha prodotto 612 chili nel 2018 rispetto ai 585 del 2017.Scorrendo gli indicatori, Prato se la cava bene quando si parla di depurazione delle acque collocandosi al 35esimo posto e mantenendo la stessa posizione di un anno fa, mentre fa un salto indietro di quattro posti – dal 71esimo gradino al 75esimo – per la dispersione idrica che sta a significare un peggioramento della tenuta della rete delle acque.Per presenza di alberi 60esima posizione, una in meno dello scorso anno; per isole pedonali posto numero 72 nella classifica nazionale con un miglioramento di due posizioni; per piste ciclabili posizione numero 34, tre in più rispetto al 2018.Nella macroarea 'mobilità', Prato resta stabile al 62esimo posto per numero di incidenti stradali, sostanzialmente stabile per tasso di motorizzazione e peggiora leggermente per quanto riguarda l'offerta di trasporto pubblico passando dal 77esimo al 79esimo posto e dimostrando la criticità del settore.Per sforamenti da ozono Prato è ottava nel 2019 e risale praticamente tutta la classifica considerando che era penultima lo scorso anno, mentre per polveri sottili si posiziona come nel 2018 al 61esimo posto e per biossido di azoto registra un peggioramento di 10 posizioni scivolando alla 77esima.