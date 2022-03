15.03.2022 h 10:51 commenti

Economia, stabile il numero di imprese sul territorio: meno tessile e costruzioni, più turismo e servizi

I dati elaborati dalla Camera di commercio mostrano una situazione stazionaria nel 2021 anche se torna a vedersi un po' di movimento tra cessazioni e attivazioni. Crisi energetica e guerra in Ucraina le incognite per il futuro

Meno tessile, costruzioni e meccanica, mentre tornano a crescere le confezioni e si conferma il buon andamento del settore turismo. E' quanto si ricava dall'analisi dei dati elaborati dalla Camera di commercio di Pistoia-Prato a fine anno 2021 che ha fatto la radiografia dell'economia sul territorio.

A fine anno 2021 nella provincia di Prato si contano 33.354 imprese registrate, di cui 28.879 attive. Il saldo tra imprese iscritte e cessate è leggermente negativo (con 109 aziende in meno) e replica il dato riscontrato nel 2020. Tuttavia, secondo gli analisti, si riscontra un incremento abbastanza significativo tanto dei flussi di cessazione (2.695 le chiusure registrate durante l’anno) quanto dei flussi di iscrizione (2.586 le aperture di nuove imprese). Le iscrizioni si sono concentrate prevalentemente nel comparto industriale (688 iscrizioni, 38,6% del totale), del commercio (408 iscrizioni, 22,9%) e dei servizi alle imprese (301 iscrizioni, 16,9% del totale). La ripresa dei flussi di iscrizione e di cessazione comporta anche l’incremento del tasso di turn-over che raggiunge il 15,8% nel 2021, riportandosi così sui valori mediamente riscontrati prima della pandemia.

Nel suo insieme lo sviluppo del tessuto imprenditoriale si mantiene, per il terzo anno consecutivo, su valori sostanzialmente nulli. Risultato influenzato anzitutto dall’ulteriore rallentamento nel manifatturiero (8.357 imprese attive a fine 2021; -0,1%) che non riesce a recuperare la flessione negativa del 2020. Nel dettaglio, rispetto al 2020, il saldo è ancora una volta negativo nel tessile (-2,5%), nella meccanica (-3,0%), nell’industria del legno e del mobile (-4,4%) e nella trasformazione alimentare (-2,5%). Recupera invece un po’ di slancio la crescita nelle confezioni (+1,5%) così come crescono in modo significativo le imprese attive nella fabbricazione di articoli in pelle e simili (+11,6%). Per quanto riguarda gli altri settori, si riduce sensibilmente il numero delle imprese attive nelle costruzioni (-3,4%) che, dopo il modesto recupero del 2020, sembra quindi aver imboccato nuovamente il sentiero decrescente che ha afflitto il settore negli ultimi anni. Piuttosto fiacco anche l’andamento nel commercio (-0,2%) soprattutto con riferimento agli esercizi al dettaglio che diminuiscono del -1,5%. Notizie più confortanti provengono invece dal settore del turismo, alloggio e ristorazione (+1,9%) e da quello dei servizi (+1,7%) per il quale si registra un andamento diffusamente positivo in tutti i principali comparti di attività.

Le previsioni per il futuro non sono però rosee: “Se dall’analisi dei dati dell’anno 2021 si riscontrano segnali di ripresa nell’economia – commenta Dalila Mazzi, presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato – , purtroppo il nuovo pesante contesto che si sta andando a creare, dovuto in primis alla situazione Ucraina/Russia e all’impennata dei costi energetici, porta a mantenere un atteggiamento estremamente prudente riguardo l'evoluzione del tessuto imprenditoriale nel medio periodo”.