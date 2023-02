28.02.2023 h 11:01 commenti

Economia in chiaroscuro: crescono confezioni e attività legate a turismo e ristorazione, male il tessile tradizionale e i negozi di vicinato

Le analisi della Camera di Commercio e di Confcommercio. Quasi 300 insegne spente negli ultimi dieci anni, mentre segnano una risalita i pubblici esercizi, bar, alberghi e ristoranti

Un piccolo passo in avanti per le imprese che nella provincia di Prato, nel 2022, sono aumentate grazie ai settori delle confezioni, del turismo e dell'alimentare e bevande. Un segno positivo, seppur sbiadito, che si scontra con quello marcatamente negativo del commercio con una perdita che continua anno dopo anno e che dal 2012 fa contare quasi trecento negozi in meno. E' una foto con molte più ombre che luci quella scattata dalle ultime analisi della Camera di Commercio e di Confcommercio.Lo scorso anno si è chiuso con 33.615 imprese registrate, 29mila delle quali attive. Un dato in rialzo dopo tre anni di calma piatta e di poche speranze. Qualche timido segnale è, infine, arrivato e fa immaginare uno sviluppo che potrebbe tornare ai livelli pre-pandemia. Ci sono settori che riprendono ossigeno e altri che annaspano: i dati della Camera di Commercio parlano di un netto calo di imprese attive nel tessile con una perdita del 4,3 per cento e nell'industria della plastica e della gomma così come della chimica e della farmaceutica che arretrano del 3,2 per cento. Meno evidente il passo indietro dell'industria meccanica che cala dell'1,2 per cento.Di contro vola – è proprio il caso di dire così – la fabbricazione di articoli in pelle che segna un +6,9 per cento; più contenuta la crescita delle confezioni – + 2,6 per cento – e delle industrie alimentari e delle bevande, +1,9 per cento.In ripresa anche le costruzioni, il turismo, la ristorazione e le strutture ricettive. Fondendo tutti i dati, il saldo tra imprese iscritte e cessate è positivo: le cessazioni passano dall'8 per cento del 2021 al 7 per cento del 2022 (il volume è costituito in larga parte dalle imprese straniere che aprono e chiudono alla velocità della luce), mentre le iscrizioni passano dal 7,7 al 7,9 per cento. Sono 4.600 le imprese inattive nell'area pratese, vale a dire in fase di scioglimento, liquidazione o in concordato.“Sui dati pesano le incognite riguardanti la crisi energetica, l'inflazione e le difficoltà di riuscire a fare previsioni – il commento della presidente della Camera di Commercio, Dalila Mazzi – è anche vero che il nostro territorio è caratterizzato da una imprenditoria risiliente che, seppur con fatica, ha saputo resistere fino ad ora”.Solo notizie negative dall'ultimo rapporto della Confcommercio che parla di 296 insegne spente tra il 2012 e il 2022 in tutta la provincia di Prato. Il commercio al dettaglio soffre ovunque: dieci anni fa erano 970 i negozi nel centro storico, oggi sono 832 con una perdita del 15 per cento; in periferia, i negozi sono passati da 994 a 836. Complessivamente 1.964 negozi nel 2012, 1.668 oggi.Un panorama, quello del commercio, pieno di nebbia con un unico spiraglio: la risalita dei pubblici esercizi, alberghi, bar e ristoranti che in centro storico sono passati in dieci anni da 460 a 498 e in periferia da 373 a 459 con un complessivo che passa da 833 a 957 che vale un incremento del 15 per cento.“La dinamica relativa ai negozi è preoccupante – le parole del presidente di Confcommercio Prato Pistoia, Gianluca Spampani – per invertire quanto prima questa tendenza occorre accelerare tutti quei processi che possono determinare una tangibile riqualificazione urbana. Ci conforta da un lato la crescita dei pubblici esercizi ma è fondamentale arrestare l'erosione del commercio al dettaglio”.