Lombardi vince la quarta edizione dell'Ecomaratona Pratese

La gara offroad giunta ha portato tantissimi appassionati a percorrere le strade sterrate fra Prato, Poggio a Caiano e Carmignano, tra le donne successo di Isabella Manetti

Marco Lombardi, Atletica Lib Unicusano Livorno, ha vinto la quarta edizione dell'Ecomaratona Pratese, al secondo posto si è classificato Bruno Grilli (Pol.Ponte San Pietro) e al terzo Roberto Fani (Risubbiani 2008). In campo femminile prima Isabella Manetti (Gs Le Panche Castelquarto) che ha dominato la competizione risultando addirittura la nona assoluta. Alle sue spalle Sabrina Amodeo e Francesca Brachi (Pod.Prato Nord)

Massimiliano Di Serio (Pol.I Giglio) ha invece portato a casa la mezza maratona, davanti a Filippo Bianchi (Il Ponte Scandicci), terzo Marco Pallini . Fra le donne bis consecutivo di successi per Francesca Biagini (Us Nave) , medaglia d'argento a Laura Storai, il bronzo l'ha conquistato Giada Bresci (Asd 29 Martiri). Da sottolineare la numerosa presenza in gara di atleti cinesi, appartenenti alla grande comunità pratese con Li Jiangxiong che ha concluso la mezza maratona a 9’30” dalla vincitrice.







